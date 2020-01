Découvrez les coulisses de la série des chasseurs de Jordan Peele dans une nouvelle vedette

Découvrez les coulisses de la série des chasseurs de Jordan Peele dans une nouvelle featurette

Amazon Prime Video a publié la première featurette du producteur exécutif Jordan Peele’s Chasseurs, nous offrant un aperçu des coulisses de ce que les téléspectateurs devraient s’attendre à voir dans la prochaine série d’action-thriller. Avec des interviews du créateur David Weil et quelques acteurs dirigés par Al Pacino et Logan Lerman, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous!

CONNEXES: Bande-annonce des chasseurs de Jordan Peele: La vengeance est juste

Chasseurs Le casting de la liste comprend Logan Lerman dans le rôle de Jonah Heidelbaum et Al Pacino, ce qui en fait son tout premier rôle à la télévision. L’acteur nominé aux Emmy Awards Dylan Baker (La bonne épouse), Jerrika Hinton (L’anatomie de Grey), Greg Austin (Classe), Catherine Tate (Le bureau), Josh Radnor (Monter), Tiffany Boone (Belles créatures) et Saul Rubinek (L’entrepôt 13) jouera également avec les nominés aux Oscars Lena Olin (Ennemis) et Carol Kane (Hester Street). Le casting comprend également Kate Mulvany (Gatsby le magnifique), James Le Gros (Pharmacie Cowboy), Obsidienne ébène (Si Beale Street pouvait parler), Caleb Emery (Peu), Henry Hunter Hall (Quand ils nous voient) et Jeannie Berlin (La nuit de).

La série a été commandée en direct et comprendra des épisodes de 10 heures. Chasseurs racontera l’histoire d’un groupe connu sous le nom de Hunters vivant à New York en 1977. Les Hunters découvrent que des centaines d’anciens hauts fonctionnaires nazis vivent parmi eux et conspirent pour créer le Quatrième Reich aux États-Unis. Le groupe part ensuite dans une quête sanglante pour traduire les nazis en justice et déjouer leurs nouveaux plans génocidaires. L’histoire est inspirée d’événements réels.

CONNEXES: Amazon commande la saison 2 de Lord of the Rings tôt

Jordan Peele’s Monkeypaw Productions et Sonar Entertainment produisent La chasse, tandis que Peele et Win Rosenfeld (Foncé Net) Produisent pour Monkeypaw. Tom Lesinski (Monsieur Mercedes) et Jenna Santoianni pour Sonar serviront également de producteurs exécutifs.

Chasseurs sera disponible en streaming le 21 février sur Amazon Prime Video.