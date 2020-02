Découvrez les premières images de «The French Dispatch» de Wes Anderson!

Sans aucun doute l’un des films les plus attendus pour ce 2020 est The French Dispatch, le nouveau film du grand Wes Anderson qui promet et trop. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, au-delà de toujours nous apporter des histoires originales et visuellement belles, ce sera le retour du réalisateur sur les bandes live après presque six ans de la première du Grand Budapest Hotel et après avoir volé nos cœurs avec Isle of Dogs.

Depuis son annonce, The French Dispatch a créé de nombreuses attentesEh bien, Anderson y a rencontré des noms lourds avec lesquels il avait déjà travaillé comme Bill Murray, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Fisher Stevens et Owen Wilson. Plus tard, nous avons appris que d’autres chiffres de la taille de Benicio del Toro, Timothée Chalamet et Elisabeth Moss ils rejoindraient le casting et entreraient officiellement dans le monde de Wes.

Ensuite, nous pourrions avoir un synopsis officiel du film, qui est décrit comme une lettre d’amour pour tous les journalistes et développée dans l’écriture d’un journal américain d’une ville fictive en France au XXe siècle, et à travers eux, ils nous raconteront différentes histoires publiées dans le magazine du même nom.

Ce 11 février, Searchlight et Anderson ont publié une affiche spectaculaire, ce qui nous a donné envie d’avoir plus de détails sur cette histoire, mais grâce au New Yorker nous avons un premier aperçu de ce à quoi ressemblera la bande d’Anderson et nous pouvons vous dire qu’elle est spectaculaire, comme presque tout ce que fait le réalisateur américain.

Dans les images montrées, ils nous donnent une brève description de ce que sera le rôle de chacun des acteurs participant au film, tels que Bill Murray qui sera Arthur Howitzer, Jr., le rédacteur en chef de The French Dispatch. Pour sa part, les autres membres de l’équipe de rédaction sera interprété par Moss, Wilson, Swinton, Stevens et Griffin Dunne.

En plus d’eux, Jeffrey Wright jouera Roebuck Wright, personnage inspiré de l’écrivain et activiste James Baldwin, ainsi que du journaliste A. J. Liebling, tandis que Del Toro sera un artiste emprisonné nommé Moses Rosenthaler et Seydoux sera Simone, la geôlière et muse derrière ses oeuvres. Pour terminer, Chalamet joue un jeune révolutionnaire immergé dans le mouvement étudiant de 1968 appelé Zeffirelli et Adrien Brody donnera vie à un marchand d’art.

Jusqu’au moment, La date de première prévue pour The French Dispatch aura lieu le 21 mai au festival de Cannes, même si arrivera dans les salles de cinéma du monde entier jusqu’au 24 juillet, il ne faut donc que quelques mois pour voir le nouveau et spectaculaire film de Wes Anderson.