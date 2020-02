Découvrez les savons naturels qui vous aideront à guérir et à prendre soin de votre peau!

Les savons naturels aideront votre peau de plusieurs façons, car ils sont fabriqués naturellement, votre peau aura l’air plus saine et mieux soignée. Oubliez les savons qu’ils vendent dans les supermarchés, ils ne contiennent que des propriétés chimiques élevées qui endommageront votre peau partout.

20 février 2020

Savons à l’avoine

Les savons à base d’avoine peuvent être utilisés par n’importe qui, quel que soit leur type de peau, l’avoine hydrate la peau pour la protéger de la sécheresse.

Les meilleurs savons naturels pour embellir la peau

Ce savon est généralement recherché par les personnes sujettes à l’acné, car la farine d’avoine absorbe également les graisses produites par la peau et élimine également les peaux mortes, sans provoquer de sécheresse ou d’irritation.

Savons au beurre de karité

Ce savon offre à votre peau une douceur supplémentaire, il est donc généralement le préféré des personnes à la peau sensible. Il est recommandé pour les personnes âgées car il combat les rides. Les savons au beurre de karité combattent également l’acné, la dermatite et réduisent les cicatrices.

Les meilleurs savons naturels pour embellir la peau

Savons au lait de chèvre

Ces savons sont riches pour combattre la peau gercée et prévenir le dessèchement. Il est efficace pour réparer et guérir la peau et a également un effet rajeunissant sur la peau.

Savons à l’huile de germe de blé

Grâce à sa haute teneur en vitamine E, ce savon contribue à donner de l’élasticité à la peau, il est parfait pour lutter contre les vergetures!

Les meilleurs savons naturels pour embellir la peau