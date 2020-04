Découvrez les vertus de l’oignon qui vous feront l’adorer, vous serez étonné!

L’oignon est l’un des légumes à ne pas manquer à la maison, car il a trop d’utilisations au-delà de la cuisine par exemple, il est utilisé dans de nombreux remèdes maison et soins de beauté, cette fois, nous allons vous montrer quelques vertus de cet aliment .

19 avril 202014: 13 h

Soulage les douleurs à l’estomac: Contenant de grandes propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, il est parfait pour soulager les douleurs d’estomac et améliorer les problèmes gastro-intestinaux.

Renforce les défenses: La consommation d’oignon augmente régulièrement les défenses de l’organisme, car elle contient une teneur élevée en substances soufrées et des propriétés antibactériennes qui aident à lutter contre les infections et les virus.

Lutte contre la toux: ce légume est très riche en propriétés expectorantes, il a également un effet mucolytique et antibiotique, il est donc excellent pour préparer des sirops pour la toux maison.

Régule le taux de cholestérol: La consommation de cet aliment régule périodiquement le taux de cholestérol sanguin. En fait, certains spécialistes soulignent qu’il est dû à une enzyme appelée allinase.

Élimine les boutons et l’acné: grâce à sa haute teneur en soufre, il est idéal pour sécher et cicatriser les lacérations laissées par les boutons, il contient également une grande quantité de vitamine C qui aide à éclaircir les imperfections cutanées.

.