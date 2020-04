Découvrez «l’horreur de survie classique» basée sur les pixels dans «Signalis» [Trailer]

Le développeur rose-engine cherche à se séparer des autres tarifs d’horreur de survie avec Signalis. Actuellement en développement pour une version Steam, le jeu utilise une esthétique «pixel-based anime», tout en s’inspirant des plats classiques d’horreur de survie tels que Resident Evil et Silent Hill.

Signalis se concentre sur la Replika connue sous le nom d’Elster, qui, après un atterrissage forcé sur une planète recouverte de neige, doit rechercher son membre d’équipage manquant. Au cours de sa recherche, Elster erre à travers les ruines d’un camp de travail souterrain abandonné, où elle commence à ressentir des visions surréalistes d’horreur cosmique et d’étranges flashbacks. Alors que les frontières entre la réalité et le rêve s’estompent, Elster doit s’aventurer dans les profondeurs sous la surface de la planète pour savoir ce qui lui est arrivé et pourquoi.

Pas de date de sortie pour le moment, mais le titre a un site officiel. Et, dans une brève interview avec Gematsu, rose-engine a déclaré qu’ils prévoyaient de publier Signalis sur d’autres consoles à l’avenir.

Découvrez la bande annonce ci-dessous.