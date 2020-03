Découvrez l’incroyable et fantastique bande-annonce de ‘Artemis Fowl’ pour Disney +

Si quelque chose était clair pour nous l’année dernière, c’est que La maison de Mickey Mouse est livrée avec tout pour rivaliser pour tous les services de streaming. Bien qu’au départ, on pensait que la société ne disposerait au sein de Disney + que des films classiques et les plus récents de son catalogue, Nous avons rapidement réalisé qu’au-delà de s’engager avec ces cassettes que nous aimons tous, ils cherchaient également à créer du contenu originall, d’où l’idée d’adapter Artemis Fowl.

Disney n’a pas été la première entreprise à vouloir présenter au grand écran la série de huit romans écrits par Eoin Colfer entre 2001 et 2012. Miramax –Oui, la compagnie commandée par l’infâme Harvey weinstein– Il voulait acheter les droits sur ce complot depuis la sortie du premier livre mais ils ne l’ont pas obtenu et malgré cela ils n’ont jamais abandonné. En 2012, lorsque Bob Iger et sa société avaient encore des accords avec Weinstein, on a appris que le grand Robert De Niro serait impliqué dans la présidence du producteur, cependant

Après avoir traversé beaucoup de mains, finalement en 2015, on a appris que nous allions voir la version cinématographique d’Artemis Fowl et sous la direction définitive de Kenneth Branagh – dont nous nous souvenons d’avoir réalisé le premier film de Thor et d’être Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des secrets. Depuis lors, la seule chose que nous avions vue dans l’histoire était un petit teaser lancé l’année dernière, mais finalement et après plus d’une décennie de négociations, nous avons le premier regard officiel sur cette histoire.

Nous vous avons déjà raconté toute l’odyssée qui travaillait sur cette cassette mais à tout cela, de quoi parle ce film? Eh bien, dans la bande-annonce qui a débuté le 2 mars, nous pouvons nous donner une vraie idée de ce que nous verrons. Tout commence par l’enlèvement du père qui, après avoir été accusé d’avoir volé d’importantes reliques dans l’histoire de l’humanité, disparaît mystérieusement.

Lorsqu’il voit que son père est en danger, le petit Artemis décide d’aller le chercher, découvrant grâce à son majordome qu’ilEn réalité, son père a caché toutes ces choses qu’il est appelé un voleur pour protéger l’humanité d’un monde magique dont il fait partie. C’est à ce moment que le jeune homme arrive avec planifier un vol avec une équipe composée d’un voleur et d’une fée pour pouvoir sauver son père de beaucoup de créatures magiques.

Apparemment avec cette histoire Disney vise à révolutionner le monde de la jeunesse et à se rafraîchir, car on a l’impression qu’il s’agit d’un étrange mélange entre la science-fiction et des éléments de James Bond et Harry Potter.

Comme si cela ne suffisait pas pour avoir une intrigue originale, ils auront également un vrai casting de luxe pour ce film, à commencer par Judi Dench (oui, le même qui veut oublier qu’il a participé à Cats), Colin Farrell – que nous avons vu récemment dans l’action en direct de Dumbo – la voix du bien-aimé et détesté Olaf de Frozen, Josh Gad, Lara McDonnell et bien d’autres.

Artemis Fowl sera présenté le 29 mai sur Disney +, et nous sommes sûrs qu’après avoir vu la bande-annonce, ils seront plus impatients que la plate-forme atteigne notre pays. Mais pendant ce temps, Regardez ci-dessous la bande annonce officielle de cette cassette: