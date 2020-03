Découvrez Netflix Party, l’extension pour regarder des séries et en discuter avec vos amis

Il reste encore plusieurs jours à la maison en raison de l’état d’alarme décrété par Pedro Sánchez en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Beaucoup de gens recherchent toutes sortes de façons de se divertirOn a déjà vu qu’il y a des gens qui passent ce temps à cuisiner, à jouer de la musique, à faire du sport, à jouer à des jeux ou à regarder des séries. Ce dernier a été particulièrement remarqué sur les plateformes de streaming, dont le contenu nous gardera sain d’esprit pendant cette période de confinement.

Interface Netflix Party

Regarder les séries est plus à la mode que jamais et chaque jour les catalogues de toutes les plateformes de streaming se développent, et même dans quelques jours, un nouveau, Disney +, débarquera en Espagne. Pendant la quarantaine est un bon moment pour rattraper ces demi-fictions Mais si nous combinons également cette fonction avec la possibilité d’en discuter avec des amis et de la famille que nous ne pouvons pas visiter en raison des circonstances actuelles, le temps de regarder la série devient une fête à part entière.

Pour cette raison, Netflix Party, un outil venu au bon moment puisqu’il rejoint la possibilité de regarder des séries et d’en discuter avec des amis. Ce n’est pas une option de la célèbre plateforme, c’est une extension Chrome qui permet aux utilisateurs de regarder une série ou un film en même temps et de le commenter dans un chat. Grâce à cet outil ingénieux, près d’un million de personnes sont déjà en mesure de partager leurs réactions et opinions avec leurs proches tout en profitant d’une fiction ou d’un long métrage à distance.

Comment obtenez-vous Netflix Party?

Pour faire partie de ces “partis”, tout d’abord vous devez avoir un compte Netflix et installer, comme toute autre extension, Netflix Party à partir du Chrome Store. Une fois installé, nous lisons le contenu que nous voulons voir sur la plateforme et lorsque la vidéo est en cours, cliquez sur l’icône “NP” puis sur l’icône “Start party”. Pour y accéder entre amis, vous devez passer le lien de notre chambre, et, malgré la distance forcée, vous pouvez profiter de la série et de la société.

