Découvrez notre galerie DC Direct Toy Fair!

Le DC Direct nouvellement renommé (anciennement DC Collectibles) a invité ComingSoon.net à jeter un oeil à leurs nouvelles figures et statues au New York Toy Fair, qui comprenait une nouvelle ligne basée sur The Joker, une version remaniée Artist Alley ligne et plus! Découvrez quelques-unes des nouvelles images dans la galerie ci-dessous!

«Revenir au nom de DC Direct est tout à fait logique», a déclaré Jim Fletcher, directeur créatif de DC Direct, dans un communiqué. “Le nom permet à nos fans de savoir que nous avons un accès direct et inégalé à l’éditorial de DC et aux meilleurs talents de l’industrie, ce qui nous permet à son tour de créer une offre étendue de gammes de produits uniques et haut de gamme qui sont vraiment authentiques pour DC.”

Avec le succès du Batman noir et blanc et Harley Quinn rouge, blanc et noir lignes de séries de statues, il est juste que le Joker obtienne sa propre ligne de statues sur la base des images emblématiques du Super-Villain des pages DC Comics. La série sera nommée de manière appropriée Le Joker Clown Prince of Crime. Les fans et les collectionneurs ne voudront pas manquer la figure inaugurale de la série basée sur une image comique emblématique du Joker de Brian Bolland. Cette pièce met vraiment l’accent sur le drame et la manie qui font du Joker l’un des meilleurs ennemis de tous les temps. Après Bolland, seront des statues de Jim Lee avec un design Joker comique classique qui dépeint vraiment à quel point le jokester est effrayant avec des fonctionnalités surdimensionnées telles que les mains et les pieds et Lee Bermejo, peut-être l’un des illustrateurs de bandes dessinées les plus populaires associés au Joker. Bermejo a conçu une statue qui aura fière allure sur n’importe quelle étagère car elle est affichée dans des tons de violet et de vert.

La ligne DC Artists Alley, très à collectionner, subira également une refonte, les fans remarqueront plus de designs et de figures de format premium. Tout d’abord, le Joker de Brandt Peters. Peters utilise ses talents de design pour donner vie au Joker en combinant son style victorien antique pour une approche vraiment unique du méchant. Parmi les autres artistes qui rejoignent la ligne DC Artists Alley, Brittney Lee, une artiste populaire qui a utilisé son talent dans l’art du papier pour créer une nouvelle vision de la célèbre méchante Catwoman, Patrick Ballesteros, qui utilise la nostalgie et l’imagination enfantines pour apporter un retour à leurs jeunes années fournira son point de vue sur la famille Bat, y compris Deathstroke et Robin, et Zach Heffelfinger fournira son point de vue sur le chevalier noir. En tant que concepteur de personnages pour Nickelodeon sur Bob l’éponge Carré, Heffelfinger suscite un sentiment de nostalgie avec son art stylistique.

D’autres statues et personnages qui ont fait leurs débuts lors de l’exposition comprenaient Deadshot, le dernier personnage de la statue en plusieurs parties de la galerie Batman Rogues; UNE Bombes DC: Poison Ivy Holiday Variant; Nouveau Batman noir et blanc et Harley Quinn rouge, blanc et noir statues et DC Essentials et Batman The Adventures Continue figurines.