Découvrez quelle image de l’univers le télescope Hubble a capturé pour votre anniversaire

Il y a trente ans, la NASA a mis le télescope Hubble en orbite, l’un des plus importants actuellement en orbite et qui a pratiquement a changé notre compréhension de l’univers. Tout au long de ces trois décennies, le télescope a compilé de magnifiques photographies et images de tous les coins de l’univers visible, y compris les galaxies, les nébuleuses, les supernovae et plus encore. Et pour vous rapprocher de ce fascinant observatoire, la NASA nous a mis à disposition un site internet qui vous permet de voir la photo prise par le télescope le jour de votre anniversaire.

Pour célébrer les trente ans en orbite du télescope Hubble, la NASA met à disposition le site Qu’a vu le Hubble lors de votre anniversaire? (Qu’est-ce que le télescope Hubble a vu votre anniversaire?) Dans lequel Vous entrez votre date de naissance et le site renvoie une image fascinante de l’univers qui a été capturé ce jour-là. Si vous souhaitez partager votre image avec nous et le monde, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag # Hubble30.

Le télescope Hubble capture des images de l’univers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis trois décennies. Il a fourni une quantité inégalée d’informations qui ont contribué à l’étude de l’espace extra-atmosphérique. Sa construction et sa conception uniques en ont fait “l’un des observatoires les plus précieux et les plus anciens de la NASA, diffusant des images astronomiques révolutionnaires sur Terre depuis des décennies”.

