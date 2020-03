Découvrez quels aliments vous devez consommer pour que vos ongles deviennent forts et sains

Vos ongles vous donnent de l’importance car n’oubliez pas que nous pouvons les peindre avec style et facilité

1 mars 2020

Il y a certains aliments qui nous permettent d’avoir des ongles longs et solides, c’est pourquoi nous vous recommandons de les consommer afin de pouvoir porter des ongles longs et sains, parmi les aliments qui vous aideront, nous soulignons:

Saumon: ce poisson rose riche vous aide à renforcer vos ongles car la production de collagène qu’il a stimule la croissance et le renforce également comme une pierre

Oeufs: Ils sont riches en vitamine B7, ils vous aideront à renforcer vos ongles en étant un aliment riche en vitamine D donc non seulement il les renforce mais aussi les fait pousser sans arrêt.

Le poulet: Comme les œufs, il aide à faire pousser et à renforcer les ongles car il contient un pourcentage élevé de vitamine B et de protéines qui vous seront bénéfiques en quelques semaines.

Enfin, nous mettons l’accent sur l’huile de noix de coco car elle est riche en vitamines A D et K, toutes aident à faire pousser les ongles et pour l’utilisation, vous appliquez simplement un peu d’huile de noix de coco sur vos mains et les frottez pendant 15 minutes.

.