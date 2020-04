Découvrez Robert Pattinson dans le rôle du Batman qui rit

Un fan a transformé Caped Crusader de Robert Pattinson en méchant de DC Comics, The Batman Who Laughs dans une nouvelle image impressionnante.

L’année dernière, les fans ont été choqués et intrigués d’apprendre que Robert Pattinson de Twilight fame avait été interprété dans le rôle de Batman. Cela avait provoqué un filet de nouvelles qui a vu Ben Affleck progressivement s’éloigner du rôle de Batman avant de le quitter complètement. Mais, semble-t-il, certains fans ont un autre rôle lié à Batman en tête pour Robert Pattinson. Plus précisément, celui de The Batman Who Laughs.

Créé par Scott Snyder et Greg Capullo The Batman Who Laughs est une version alternative de l’univers du Caped Crusader et a été l’un des principaux antagonistes de l’histoire de Dark Knights Metal. Plus précisément, le personnage vient de la Terre -22 et était l’un des nombreux univers négatifs qui étaient condamnés à mourir. Dans certains de ces univers condamnés, Batman était devenu fou et avait fait tout ce qu’il pouvait pour survivre. Dans l’affaire Batman Who Laughs, Bruce Wayne a été exposé à une forme plus pure du gaz du Joker, le transformant en une version déformée de lui-même, conservant toute sa force et son intellect, mais lui donnant également le manque de moralité et le sens de l’humour déformé du Joker . Maintenant, certains fans veulent voir Robert Pattinson jouer également le rôle de cette version de Batman.

Dans un récent article, l’artiste numérique spdrmnkyxxiii a partagé sa version de Robert Pattinson sous le nom de Batman Who Laughs. Vous pouvez voir l’image complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image? Aimeriez-vous voir Robert Pattinson dépeindre The Batman Who Laughs? Que pensez-vous de son casting dans le rôle du Caped Crusader? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman de Robert Pattinson sont actuellement tenus secrets. Le film s’articulera autour d’une version plus jeune de Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le chevalier noir pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie Batman avec Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier noir, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

Source: Instagram