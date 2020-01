Découvrez Woody Harrelson se transformer en carnage pour le “ Venom 2 ” de Tom Hardy

De nouvelles illustrations pour Venom 2 de Tom Hardy présentent ce à quoi pourrait ressembler Woody Harrelson en tant que carnage infâme.

La suite Venom de Tom Hardy est actuellement en tournage sous la direction d’Andy Serkis et devrait continuer l’histoire de Carnage de Woody Harrelson, un fil d’intrigue taquiné pendant la scène post-crédits du premier film. Le Venom de Tom Hardy a été un succès fulgurant qui a incité Sony à continuer de poursuivre son propre univers basé sur les personnages de Spider-Man. Avec la suite Venom, Sony étend encore ce qu’il peut faire avec sa galerie de personnages, et enfin donne aux fans l’opportunité de voir des méchants comme Carnage sur grand écran.

Il n’y a pas de détails sur ce à quoi ressemblera le carnage de Woody Harrelson dans la suite de Tom Hardy, donc les artistes fans ont passé une partie de leur temps à créer des conceptions pour le méchant. Nous avons vu à quoi ressemble Cletus Kassady de Woody Harrelson, alors l’artiste numérique “spdrmnkyxxiii” a pris la liberté de montrer à quoi pourrait ressembler Carnage dans la suite Venom. Découvrez l’illustration ci-dessous.

Sur l’image, le Carnage de Woody Harrelson semble se tenir dans un entrepôt abandonné ou un tunnel en quelque sorte avec de l’eau qui monte. Le look de Carnage est couvert de rouge avec des stries noires pour le compléter. Nous voyons également des souches du fléau symbiote autour du carnage de Woody Harrelson, montrant à quel point l’organisme est puissant et volatil. Le fan art est décidément terrifiant et s’intègre parfaitement dans les bandes dessinées tout en lui donnant également l’avantage qui est exigé de la suite Venom.

Êtes-vous impatient de voir Woody Harrelson jouer Carnage dans la suite Venom de Tom Hardy? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Il est largement admis que Venom 2 de Tom Hardy est le projet Marvel sans titre que Sony devrait sortir le 2 octobre 2020. En attendant, les fans peuvent se tourner vers tous les formats de médias domestiques pour revoir le premier film Venom de Tom Hardy:

L’histoire de l’évolution du personnage le plus énigmatique, complexe et dur à cuire de Marvel – Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) est un homme brisé après avoir tout perdu, y compris son travail et sa fiancée. Juste au moment où sa vie est à son plus bas niveau, il devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui se traduit par des super-pouvoirs extraordinaires – le transformant en Venin. Ces pouvoirs seront-ils suffisants pour que ce nouveau protecteur mortel vaince les grandes forces du mal, en particulier contre le rival symbiote beaucoup plus fort et plus armé, Riot?

Venom est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Instagram

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC