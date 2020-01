Découvrez Woody Harrelson se transformer en carnage pour le “ Venom 2 ” de Tom Hardy

Un nouveau concept pour Venom 2 de Tom Hardy dépeint Woody Harrelson comme le vilain Carnage.

La suite Venom de Tom Hardy est actuellement en tournage sous la direction d’Andy Serkis et devrait continuer l’histoire de Carnage de Woody Harrelson, un fil d’intrigue taquiné pendant la scène post-crédits du premier film. Le Venom de Tom Hardy a été un succès fulgurant qui a incité Sony à continuer de poursuivre son nouvel univers cinématographique mettant en vedette des personnages de Spider-Man. Avec la suite Venom, Sony étend encore ce qu’il peut faire avec sa galerie de personnages, et enfin donne aux fans l’opportunité de voir des méchants de bandes dessinées emblématiques comme Carnage sur grand écran.

Il n’y a pas de détails sur ce à quoi ressemblera le carnage de Woody Harrelson dans la suite de Tom Hardy, donc les artistes ont passé une partie de leur temps à créer des conceptions pour le personnage. Nous avons vu Cletus Kasady de Woody Harrelson dans la scène post-générique de Venom, alors l’artiste numérique “spdrmnkyxxiii” a pris la liberté de montrer à quoi pourrait ressembler Carnage dans la prochaine suite. Découvrez l’illustration ci-dessous.

Dans l’œuvre d’art, le carnage de Woody Harrelson semble se tenir dans un entrepôt abandonné ou un tunnel en quelque sorte avec de l’eau qui monte. Le look de Carnage est couvert de rouge avec des stries noires pour le compléter. Nous voyons également des souches du fléau symbiote autour du carnage de Woody Harrelson, montrant à quel point l’organisme est puissant et volatil. L’œuvre est résolument terrifiante et se penche parfaitement dans les bandes dessinées tout en lui donnant l’avantage que l’on attend de la suite Venom.

Il est largement admis que Venom 2 de Tom Hardy est le projet Marvel sans titre que Sony devrait sortir le 2 octobre 2020. En attendant, les fans peuvent se tourner vers tous les formats de médias domestiques pour revoir le premier film Venom de Tom Hardy:

L’histoire de l’évolution du personnage le plus énigmatique, complexe et dur à cuire de Marvel – Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) est un homme brisé après avoir tout perdu, y compris son travail et sa fiancée. Juste au moment où sa vie est à son plus bas niveau, il devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui se traduit par des super-pouvoirs extraordinaires – le transformant en Venin. Ces pouvoirs seront-ils suffisants pour que ce nouveau protecteur mortel vaince les grandes forces du mal, en particulier contre le rival symbiote beaucoup plus fort et plus armé, Riot?

Venom est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Carnage de Woody Harrelson et la suite Venom de Tom Hardy.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.