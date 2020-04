Dee Nguyen admet qu’elle est toujours «amoureuse» de Rogan O’Connor

Les coéquipiers Dee Nguyen et Rogan O’Connor se sont liés la saison dernière. Alors que Dee est tombé amoureux de Rogan, l’artiste invité des Chippendales a révélé qu’il ne voulait que s’amuser. Pendant The Challenge 35: Total Madness, les deux ne se sont pas complètement lâchés, et Dee a admis qu’elle a toujours été et est actuellement amoureuse de Rogan.

Rogan O’Connor | Denise Truscello

Dee Nguyen et Rogan O’Connor ont échangé sur «The Challenge 34»

Dee Nguyen et Rogan O’Connor, membres de l’équipe britannique, ont développé une relation sexuelle pendant la Guerre des Mondes 2. Alors que Dee est «tombé amoureux d’une strip-teaseuse», Rogan ne voulait que passer un bon moment à la maison.

Vers la fin de la saison, l’interprète invité des Chippendales a tenté de la jeter dans l’élimination parce qu’il pensait qu’il lui faudrait «l’emmener en finale».

Cependant, le natif australien a bien performé et son équipe de quatre personnes a remporté la saison, gagnant 250 000 $ chacun. Lors de la réunion, Rogan a révélé qu’il était récemment sorti d’une relation de près de quatre ans avant d’apparaître dans la série et qu’il voulait seulement s’amuser avec Dee.

La révélation a blessé la star de Geordie Shore, et elle est devenue émue car elle se sent «fidèle à une faute». Selon Dee, les deux hommes se sont entretenus après les retrouvailles et étaient en bons termes avant de se lancer dans Le Défi 35: Folie totale.

Dee Nguyen et Rogan O’Connor se sont rendus jaloux sur «The Challenge 35»

L’australienne voulait son ex dès le début car elle a admis qu’elle avait encore des sentiments non résolus pour lui. Par conséquent, elle a choisi le lit juste au-dessus de Rogan, à sa grande consternation. Cependant, cela ne l’a pas empêché de flirter avec la recrue Jennifer Lee.

Après que la maison a voté pour que la perspective de faire ses preuves dans l’élimination, Dee et elle se sont lancées dans une dispute animée car elle sentait que l’Australien ne l’aimait pas.

La recrue a également insisté sur le fait qu’elle n’avait pas de sentiments romantiques pour Rogan et a accusé Dee de l’espionner dans son sommeil. Même si la star de Geordie Shore l’a nié, des images de la caméra de nuit ont montré Dee furtivement de son masque de koala au milieu de la nuit.

Alors que Dee faisait partie du Tribunal et aurait pu renvoyer Jenn elle-même, elle a permis à la fille la plus forte de la maison, Jenny West, d’éliminer la recrue à elle seule.

Après la diffusion de l’épisode, Rogan a défendu le choix de Dee de ne pas concourir, car il a expliqué qu’ils ne connaissaient pas la torsion à l’avance, alors elle ne portait pas la tenue appropriée.

Dee Nguyen admet qu’elle est «amoureuse» de Rogan O’Connor

Bouleversé que Rogan ait donné à Jenn l’heure de la journée, Dee a partagé un “baiser effronté” avec le prospect Jay Starrett alors que la maison faisait la fête dans un bar local. La star de l’Ex on the Beach UK est devenue jalouse et a admis à son ex que ses actions la blessaient.

De plus, Jay a choqué la maison et les téléspectateurs en éliminant le champion en titre et la légende, C.T. Tamburello. Bouleversé par le fait que la recrue ait embrassé sa fille et envoyé son allié numéro un dans l’emballage de la maison, Rogan a demandé un affrontement d’élimination contre la star du Survivant.

La majorité a voté pour la troisième fois pour la recrue et le Tribunal a honoré les souhaits de Rogan. Au Purgatoire, les deux ont joué une version feu du classique “Balls In”, et l’ancien joueur de rugby a immédiatement claqué un Jay sous-dimensionné au sol. Dee a admis plus tard qu’elle se sentait mal à propos de la situation à cause du baiser qu’elle avait partagé avec la recrue pour rendre Rogan jaloux.

Après la diffusion de l’épisode, Dee a tweeté: “Alerte au spoiler: je suis amoureux de Rogan et je l’ai toujours été.” Elle a poursuivi: «Nous pouvons être avec un enfant, nous ne le sommes peut-être pas.»

La star de Geordie Shore a également épinglé le tweet en haut de sa page avant de le désépingler le lendemain. Beaucoup croient que Dee plaisante ou pense que les deux tentent de se lancer sur Ex on the Beach.

Un autre adepte a noté que l’Australien d’origine agissait différemment cette saison et ne se soucie apparemment que de «chasser Rogan» dans la maison. Le Challenge 35: Total Madness est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur MTV.