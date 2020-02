Deepfake emmène Elon Musk et Jeff Bezos dans l’univers de Star Trek

Maintenant que les deepfakes peuvent en tromper plus d’un sur la façon dont ils sont bien faits, maintenant nous pouvons vraiment nous amuser avec eux, car leurs possibilités sont infinies. Et si nous transformions Silvester Stallone en Kevin, de Mon pauvre petit ange? Ou que dirions-nous Elon Musk et A Jeff Bezos, deux des hommes les plus riches de la planète, en tant qu’êtres d’un autre monde Star trek? Le résultat est là et je ne le vois pas vraiment.

Nous recommandons également: Robert Downey Jr.et Tom Holland star Retour vers le futur dans ce deepfake

Dans ce deepfake, Elon Musk se met à la place (ou au visage, si cela a du sens) du capitaine Pike, tandis que Jeff Bezos est le redoutable étranger talosien. Les deux ont une conversation intéressante sur les dangers de la race humaine. “L’histoire de la race humaine montre un mépris unique pour la captivité, même lorsqu’elle est agréable et bienveillante”, a déclaré Martian Jeff “Talosian” Bezos à Elon “Captain Pike” Musk.

Si vous ne vous souvenez pas de la vidéo originale de Star Trek qui a inspiré ce deepfake, il est probable que vous ne l’ayez pas vue, ce n’est autre que celle de un programme pilote au milieu des années 60. Il est intitulé “The Cage”, et les Talosiens capturent le capitaine Pike pour élever les humains et ainsi ramener leur civilisation à la vie. Cependant, les extraterrestres se rendent compte que les humains méprisent la captivité et préfèrent la mort à vivre enfermés, alors ils abandonnent leur plan et libèrent Pike.

Ce n’est pas le premier deepfake dans lequel on voit Musk ou Bezos, mais l’un des meilleurs qui soit. Le chef de l’étranger Bezos a l’air dérangeant et presque dégoûtant et je ne peux vraiment pas m’empêcher de penser que c’est la vraie forme du milliardaire.

.