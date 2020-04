Defending Jacob Soundtrack Exclusive – / Film

Défendre Jacob est la dernière série originale d’Apple TV + et devrait être diffusée ce vendredi. Le drame sombre suit un procureur, joué par Chris Evans, qui a tout son monde bouleversé lorsque son fils adolescent (Jaeden Martell) est accusé de meurtre. Avant la première de l’émission, nous débuterons deux exclusivités de la bande originale de Defending Jacob, marquées par Atli Örvarsson.

Defending Jacob Soundtrack – Secrets and Lies

Défendre la bande originale de Jacob – Partir pour le procès

Paramount Music sortira la bande originale de Defending Jacob exclusivement sur iTunes et Apple Music le 24 avril, mettant en vedette la musique d’Atli Örvarsson, qui a beaucoup travaillé aux côtés du vétéran de la télévision Mike Post et de la légende des musiques de film Hans Zimmer, qui a lancé sa carrière, l’amenant à marquer plus de 40 films et d’innombrables émissions de télévision.

“Défendre Jacob a été un projet très spécial pour moi à de nombreux niveaux », a déclaré Örvarsson. «Je suis venu à bord parce que [director] Morten Tyldum et [writer] Mark Bomback avait entendu des extraits de mon prochain album «You Are Here» et, d’après ce qu’ils avaient entendu, pensait que j’étais le bon compositeur pour la série. En conséquence, le processus créatif est devenu une vraie joie. J’avais l’impression que je pouvais vraiment être moi-même en tant que compositeur et la collaboration avec Morten et Mark n’aurait pas pu être plus créative et stimulante, mais en même temps si fluide et curieusement sans effort. “

Défendre Jacob «se déroule autour d’un crime choquant qui secoue une petite ville du Massachusetts et une famille en particulier, forçant un procureur adjoint à choisir entre son devoir assermenté de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils». Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel et Sakina Jaffrey sont les stars.

Les trois premiers épisodes en première exclusivement sur Apple TV + 24 avril, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine chaque vendredi.

Articles sympas du Web: