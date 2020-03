Défilé virtuel: les célébrations de la Saint Patrick sont suspendues en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis en raison d’un coronavirus | AP

Les célébrations de la Saint-Patrick ont ​​été victimes du nouveau coronavirus, mais même une pandémie n’a pas pu étancher le désir de célébrer la couleur verte, la bière Guinness et tout ce qui est irlandais.

Les défilés et les fêtes de mardi ont été annulés dans le monde entier lorsque les gouvernements ont imposé des restrictions sur les contacts humains pour ralentir la propagation du virus.

Les autorités irlandaises ont suspendu le défilé de Dublin, qui attire souvent un demi-million de participants, et ont appelé les gens à ne pas se rassembler lors de soirées privées. Des milliers de bars irlandais ont fermé leurs portes dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19, des dizaines de milliers de pintes de Guinness seront supprimées et 140 000 personnes travaillant dans des pubs, des restaurants et des garderies sont sans emploi, du moins temporairement.

Cependant, à une époque d’aliénation sociale et d’auto-isolement, le désir de célébrer la journée a prospéré. Le diffuseur national irlandais RTE a exhorté les gens à publier des vidéos de leurs célébrations isolées sur les réseaux sociaux. Le hashtag #RTEVirtualParade s’est rapidement transformé en une émeute de processions familiales agitant des drapeaux, des animaux de compagnie vêtus de vert, blanc et orange et des enfants faisant des danses irlandaises.

Au Royaume-Uni, le festival de la Saint-Patrick à Trafalgar Square a été suspendu et le gouvernement a exhorté les Britanniques à ne pas visiter les bars et restaurants, mais ne les a pas officiellement fermés.

Aux États-Unis, le défilé massif de New York a été annulé pour la première fois en 258 ans d’histoire. D’autres villes, dont Chicago et Boston, ont également annulé leurs défilés de longue date.

Dans son message annuel de la Saint-Patrick, le président irlandais Michael D. Higgins a exhorté les gens à faire preuve de “solidarité et de souci pour le bien-être de nos citoyens” en célébrant le saint patron du pays.

“La Saint-Patrick est devenue l’expression profonde d’une histoire commune qui s’étend au-delà des côtes irlandaises”, a-t-il déclaré. “En tant que membres de cette communauté locale, nous devons nous engager à travailler dans un esprit de solidarité et de coopération, à nous unir aux citoyens du monde entier et à lutter contre cette urgence sanitaire mondiale.”

La pandémie de coronavirus a infecté plus de 185 000 personnes et tué plus de 7 300 dans le monde.

La maladie à COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés pour beaucoup et la grande majorité se rétablit. Certaines personnes, en particulier les personnes âgées ou celles ayant déjà souffert de problèmes médicaux, peuvent souffrir de complications telles que la pneumonie.

