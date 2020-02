Définir des photos pour le Batman de Robert Pattinson montre les hommes dans le maquillage de clown

De nouvelles photos prises sur le tournage de The Batman de Robert Pattinson montrent un groupe d’hommes maquillés en clown attaquant un jogger.

La production de The Batman est en cours au Royaume-Uni et les fans ont hâte d’avoir un aperçu du film de DC Comics avec Robert Pattinson. Maintenant, un nouveau lot de photos de l’ensemble de The Batman par Just Jared révèle une nouvelle menace mystérieuse que le chevalier noir de Rober Pattinson pourrait devoir gérer.

Selon le média, la scène filmée impliquait un jogger agressé dans un endroit recréé comme Central Park à New York. Bien qu’il n’y ait pas de détails sur qui le groupe d’agresseurs peut travailler, leur maquillage noir blanc et noir a déjà des fans soupçonnant que le pingouin pourrait être impliqué et il est difficile de ne pas penser immédiatement au méchant classique de Batman, le Joker.

Vous pouvez voir les dernières photos de The Batman de Robert Pattinson en suivant le lien dans le post ci-dessous!

Pour qui pensez-vous que ces hommes travaillent? Est-ce que l’un des nombreux méchants que Batman affrontera Robert Pattinson? Faites-nous part de vos théories sur The Batman de Robert Pattinson dans la section commentaires!

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film de Robert Pattinson se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie cinématographique avec Batman de Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant le film de Robert Pattinson.

«The Witcher» de Henry Cavill présente sa nouvelle affiche et ses premières photos

Netflix a publié une toute nouvelle affiche pour la série Henry Cavill The Witcher ainsi qu’une flopée de photos de premier regard.

Une superbe affiche pour la prochaine série Netflix The Witcher a fait ses débuts ce matin, avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. En outre, Netflix a également laissé tomber les premières photos officielles d’Anya Cholatra en tant que Yennefer et Freya Allan en tant que Ciri ainsi que deux autres photos qui offrent aux fans un nouveau regard sur Geralt.

Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous et les nouvelles photos dans la galerie en cliquant sur “Suivant”.

Basé sur la série fantastique de romans et d’histoires courtes d’Andrzej Sapkowski, The Witcher de Netflix suivra le tueur de monstres à louer nommé Geralt of Rivia (Henry Cavill). Le showrunner Lauren S. Hissrich sera également producteur exécutif de la série tandis qu’Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez et Charlotte Brändström seront à bord en tant que réalisateurs pour la première saison de huit épisodes.

Voici le synopsis officiel de The Witcher:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

The Witcher sera disponible sur Netflix fin 2019. Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour sur la prochaine série Netflix.