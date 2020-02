Deku de My Hero Academia si j’étais un héros Marvel

Il y a peu de temps, la quatrième saison de My Hero Academia est arrivée, et nous sommes tous ravis de voir comment Deku, Uraraka et les autres étudiants de l’AU Academy continuent de tester leur cadeau maintenant que l’Académie a demandé l’aide des Big Three pour l’aider. aux élèves. Deku devient chaque jour plus puissant, et pour exprimer son émotion un fan a imaginé à quoi ressemblerait le jeune Midoriya s’il était un super-héros de l’univers Marvel.

Dans la quatrième et dernière saison de l’anime de My Hero Academia, nous avons vu comment Lemillion a joué un rôle plus important, et bien qu’il ait eu une rencontre malheureuse avec les Yakuza, le héros a décidé de ne pas abandonner son destin de héros, avec son ami et Partenaire Deku. Et dans ce fanart, quelqu’un a imaginé les deux héros comme s’ils faisaient partie de l’univers Marvel:

L’illustration conserve les caractéristiques de nos héros de Boku no Hero Academia qui les ont rendus si célèbres et les dessine dans le style des bandes dessinées Marvel.

