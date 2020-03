Délai de livraison Amazon jusqu’à un mois – / Film

Si vous avez tendance à vous ennuyer en achetant sur Amazon vous devrez attendre un certain temps avant de recevoir vos articles. En raison de la demande accrue en raison du coronavirus, le mastodonte du commerce électronique retarde les expéditions d’articles non essentiels – et cela inclut les films, désolé – jusqu’à un mois. Ce délai comprend également les articles Amazon Prime qui, dans des circonstances normales, arrivent dans un à deux jours.

Si vous êtes un utilisateur principal, vous avez peut-être remarqué au cours des derniers jours que la fenêtre de livraison standard d’un à deux jours sur certains articles n’est plus une option. Certains articles Prime en stock sont proposés pour une livraison de cinq jours, mais la majorité retarde les choses d’un mois. 21 avril, pour être précis. Recode a contacté Amazon à ce sujet, et la société a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un problème étrange, mais plutôt d’une réaction due à la crise actuelle des coronavirus.

«Pour servir nos clients dans le besoin tout en contribuant à assurer la sécurité de nos collaborateurs, nous avons modifié nos processus de logistique, de transport, de chaîne d’approvisionnement, d’achat et de vendeur tiers pour prioriser le stockage et la livraison d’articles qui sont une priorité plus élevée pour nos clients », a déclaré Amazon. «Cela a entraîné la prolongation de certaines de nos promesses de livraison.»

Amazon avait précédemment annoncé qu’ils ne réapprovisionnaient dans leurs entrepôts que des articles qui se répartissaient en six catégories: produits pour bébés, santé et ménage, beauté et soins personnels, épicerie, industriels et scientifiques et fournitures pour animaux de compagnie. “Nous comprenons qu’il s’agit d’un changement pour nos partenaires commerciaux et nous apprécions leur compréhension car nous priorisons temporairement ces produits pour les clients”, a déclaré la société de commerce électronique dans un communiqué accompagnant cette annonce. Et même si personnellement, je mettrais des films dans des «soins personnels», Amazon ne semble pas être d’accord. Vous pouvez bien sûr avoir un accès instantané aux films numériques. Et si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez également diffuser de nombreux titres inclus avec Prime.

Le coronavirus forçant un si grand nombre d’entre nous à s’abriter chez nous, les achats en ligne ont augmenté de façon exponentielle, en particulier sur Amazon. Et bien qu’Amazon ait probablement tout l’argent du monde, même cela ne suffit pas pour répondre à l’offre et à la demande actuelles. Aujourd’hui, la société a publié la déclaration suivante sur son blog:

Nous pensons que notre rôle au service des clients et de la communauté pendant cette période est crucial. Au fur et à mesure que COVID-19 s’est propagé, nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes qui achètent en ligne. Pour servir nos clients tout en contribuant à assurer la sécurité de nos associés, nous avons modifié nos processus de logistique, de transport, de chaîne d’approvisionnement, d’achat et de vendeur tiers pour prioriser le stockage et la livraison d’articles qui sont une priorité plus élevée pour nos clients. En conséquence, certaines de nos promesses de livraison sont plus longues que d’habitude. Nous embauchons également plus de 100000 postes à travers les États-Unis pour nous permettre de fournir ce service vital aux personnes partout dans le monde, en particulier à ceux, comme les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables.

