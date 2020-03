Delroy Lindo prend la cuisine de Harlem

Selon The Hollywood Reporter, Delroy Lindo a échangé son laissez-passer CBS All Access contre un rôle principal dans le drame ABC Harlem’s Kitchen. L’acteur a décidé de la quatrième saison de Le bon combat sera son dernier, et jouera maintenant, selon le rapport, “Un chef renommé qui dirige un restaurant gastronomique à Harlem avec ses trois filles.”

CONNEXES: Russo Brothers lance un nouveau regard sur Tom Holland dans Cherry

“Mon temps de travail sur The Good Fight a été une collaboration riche et enrichissante avec Robert et Michelle King,” Lindo a déclaré en annonçant son départ. «Les voies de communication entre nous ont toujours été ouvertes et respectueuses, et cela a rendu le voyage de la création d’Adrian Boseman profondément gratifiant. Un grand merci à Robert et Michelle, [executive producer and director] Brooke Kennedy et l’ensemble formidable et stellaire d’acteurs, qui ont également contribué profondément à ma joie de travailler sur The Good Fight. »

Harlem’s Kitchen verra l’acteur vétéran jouer Ellis Rice, un célèbre chef qui sert les résidents de Harlem’s Kitchen, qui sont tous considérés comme de la famille – tant qu’ils jouent selon ses règles. Avec sa femme CC et ses trois filles, Ellis s’efforcera de transmettre son héritage.

CONNEXES: L’adaptation de la série The Last of Us en développement chez HBO

Zahir McGhee produira le pilote avec Laurie Zaks de Mandeville, Todd Lieberman et David Hoberman et le chef Marcus Samuelsson, sur lesquels le personnage d’Ellis est vaguement basé. Stephen Williams (Watchmen) dirigera.

Lindo a joué dans un certain nombre de films de grande envergure, dont celui de Spike Lee Malcolm X, Obtenez Shorty, Une rançon, ainsi que des émissions de télévision Kidnappé et Le code de Chicago.