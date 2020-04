Demain, concert du Jour de la Terre avec Patti Smith, Johnny Depp et plus

▲ La chanteuse Patti Smitt soutient l’organisation Pathway against climate change.Photo José Antonio López

Ana Mónica Rodríguez et Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 25 avril 2020, p. 5

Il s’agit d’une annonce pour la célébration du Jour de la Terre, demain, en direct, sur Instagram, nous sommes accompagnés d’amis et de collègues de leurs lieux d’isolement, a écrit la chanteuse et poète Patti Smith sur ce réseau social à côté d’une affiche avec les noms Johnny Depp, Michael Stipe et Cat Power, entre autres.

Le concert en ligne, intitulé Earth Day 50, est organisé par Pathway to Paris, dont le nom fait référence à l’accord sur le climat de 2016. Il s’agit d’un groupe à but non lucratif dirigé par Jesssie Paris Smith, musique et fille de Patti et Rebecca Foon, compositrice et militante canadienne.

Le Jour de la Terre 50 sera diffusé le 26 avril à 15h00 depuis Mexico. Le concert vise à lever des fonds pour faire face à la crise du changement climatique.

Dans un autre article Instagram, les organisateurs ont écrit: Le changement climatique est une préoccupation mondiale, et nous avons vu avec Covid-19 ce qui peut arriver lorsque le monde travaille vraiment ensemble pour trouver des solutions en temps de crise. Traitons la situation météorologique avec la même urgence et passion.

En outre, Pathway to Paris a demandé aux gens de réfléchir à leur relation avec l’environnement afin de réaliser le changement. Ne revenons pas au monde tel qu’il était. Au lieu de cela, entrons dans le monde avec une vision renouvelée de la façon dont nous voulons vivre. Faisons cela non seulement pour nos enfants et les générations futures, mais pour les autres, ici et maintenant.

Le concert, accessible depuis @ pathway2paris sur Instagram, comprend également le bassiste Flea Tony, des Red Hot Chili Peppers; le musicien Ben Harper; Rain Phoenix; Nikolai Fraiture de The Strokes, et plusieurs autres.

Le Room Service Festival 2020 se déroulera tout au long de ce week-end. La réunion, comme la précédente, cherche à lever des fonds pour contribuer à l’atténuation du virus. Les présentations sont dédiées à la musique électronique, donc la programmation est principalement composée de DJ,

Pendant ce temps, les Beatles ont invité leur public à chanter lors d’une fête de groupe pour marquer la diffusion de leur film d’animation Yellow Submarine, qui sera disponible sur YouTube ce samedi à partir de 11 heures.

Évadez-vous avec nous dans un endroit où, pendant un petit moment, rien n’est réel. Habillez-vous en tant que votre personnage préféré dans le film, ou en tant que Beatle, les organisateurs ont demandé au public dans une publicité sur la page http://www.yellowsubmarine.com

La version à diffuser a été diffusée dans les salles en 2018 dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire du film et n’a pas été vue depuis. Il inclut les paroles des chansons en bas de l’écran pour que tout le monde puisse chanter.

PlayOn Fest

Une autre façon d’écouter de la musique, en plus de Live sur les réseaux sociaux, est la sélection de concerts, dans la première édition de PlayOn Fest, qui diffusera via YouTube les performances de plus de 65 artistes de renommée internationale.

L’initiative organisée par Warner Music Group, en soutien à l’Organisation mondiale de la santé pour l’épidémie de Covid-19, a débuté hier et se terminera dimanche par une affiche qui sera diffusée sur la chaîne officielle SongKick sur la plateforme vidéo ou sur https://www.PlayOnFest.com

Cette rencontre virtuelle, avec le slogan Music n’a pas été annulé, fera revivre au gré des concerts Internet de Bruno Mars, Green Day, Twenty One Pilots, Tones & I, JJ Linn, Chanmina, Charlie Puth, Ava Max, Coldplay, Ed Sheeran, Alec Benjamin ou Stereophonics, ou d’autres qui ont fait vibrer les scènes de Coachella, Opéra de Sydney, Lollapalooza, Apollo Theatre, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheatre, Rock In Rio ou le Global Citizen Festival. Recherchez-les avec les balises #PlayOnFes #livestream #MusicIsNotCancelled

PlayBoy propose également le dimanche 26, à partir de 20h00, les #PlayboyMusicSessions, où Paralelo 40, Playa Limbo, Silver Rose, Los Daniels, Sussie 4, Esteman, Madame Récamier, Sandoval, Rebel Cats et Claudio Alcaraz se produiront d’autres participants qui se joignent aux applaudissements de la population mise en quarantaine.

D’autre part, hier à midi, le groupe Pink Floyd a sorti le concert Live At Pompeii sur sa chaîne YouTube officielle, qui ne restera que 24 heures. Sur cette plate-forme, il est détaillé qu’en 1972, Pink Floyd a enregistré un film réalisé par Adrian Maben, dans lequel le groupe s’est produit sans public dans l’amphithéâtre romain historique de Pompéi. Cette bande est la version rééditée de 2016 qui apparaît sur le label The Early Years 1965-1972.

Pour les amateurs de musique électronique, plusieurs artistes se sont joints au Breakdown Festival, dédié à rendre la quarantaine plus divertissante pour le public.

Cette première édition vise à continuer à marcher dans la solidarité et avec imagination du dimanche 14 avril à 6 h 00 pour continuer à rêver et à imaginer la liberté et à encourager #StayHomeStaySafe.

Anime, Frequencerz, Gunz For Hire, Sound Rush et Zatox, ainsi que les nationaux Annoying Dream, Aranxa, DisKo RoCk, K1, Karina Rosee, Shantï, Shei, Solano et Sxxmc sont parmi les invités. www.breakdownfestival.com et https://www.facebook.com/BreakdownFestival/

