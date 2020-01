Demande de R. Kelly pour que les noms des accusés soient révélés rejetés

Le juge craint que R. Kelly ne menace les accusateurs s’il connaissait leur identité.



Avec toutes les accusations portées contre R. Kelly devant les tribunaux fédéraux et étatiques, il semble très peu probable qu’il devienne un homme libre de sitôt. Quoi qu’il en soit, il nie les accusations partout où il le peut et un cas particulier s’avère particulièrement difficile pour lui de se défendre.

Dans son procès fédéral qui se déroule à Brooklyn, le chanteur en disgrâce s’est battu pour que deux de ses accusateurs soient identifiés, car ils sont actuellement répertoriés comme Jane Doe n ° 2 et Jane Doe n ° 3 dans les documents judiciaires. Il y a quelques semaines, l’avocat de Kelly, Steve Greenberg, a écrit une lettre au juge demandant la divulgation des noms des accusateurs pour aider l’équipe de Kelly à se préparer pour le procès. “Il est impossible d’interroger des témoins, de rechercher des documents ou de faire quoi que ce soit sans ces informations”, a écrit Greenberg.

Malgré l’argument de Greenberg, la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, refuse de coopérer. Selon la page six, la demande a été formellement refusée mercredi 29 janvier, les procureurs ayant informé Donnelly que Kelly avait l’habitude d’utiliser des tactiques d’intimidation contre ses accusateurs. Un exemple a été cité de Kelly envoyant une lettre menaçante à Heather Williams, qui a déposé une plainte contre lui pour avoir donné son herpès en 2017 à l’âge de 19 ans. Dans la lettre, Kelly aurait dit à Williams que si elle «se soucie vraiment de sa propre réputation, elle devrait cesser sa participation et son association avec les organisateurs de cette campagne négative. »Les documents judiciaires indiquent également qu’il l’a avertie que« les contre-actions sont au stade de développement et devraient être libérées prochainement ».

L’équipe juridique de Kelly devra trouver un moyen d’avancer sans les noms des victimes présumées. Jane Doe n ° 2 affirme que le défendeur a eu des relations sexuelles avec elle en 1999, alors qu’elle avait 16 ans. Jane Doe n ° 3 affirme qu’entre 2003 et 2004, Kelly l’a enfermée dans une chambre d’un studio d’enregistrement à Chicago pendant trois jours sans nourriture et l’a agressée sexuellement alors qu’elle était inconsciente.

