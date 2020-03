Demander instamment de garantir le droit à la vie

Mexico.- Consciente du moment où le monde vit à cause de COVID-19, l’association Pasos por la Vida, a exhorté les Mexicains à prendre soin d’eux-mêmes et à prendre des précautions extrêmes, en suivant les instructions des autorités sanitaires nationales et internationales.

Alison González, porte-parole de Steps for Life, a reconnu que le principal problème auquel le pays doit faire face est, sans aucun doute, l’urgence sanitaire, mais a regretté que différents congrès locaux, profitant du fait que les soins soient ailleurs, aient tenté d’approuver l’avortement, en pleine crise sanitaire.

“Nous espérons que cette pandémie sera affrontée du mieux possible, avec la collaboration de tous les Mexicains, afin que, dès que possible, nous puissions reprendre les activités normales dans le pays, mais les autres problèmes ne doivent pas être oubliés, tels que la protection des la femme enceinte et l’enfant à naître », a expliqué Alison González.

Cela peut vous intéresser Les femmes demandent de mettre fin à «l’obsession législative» pour légaliser l’avortement

#ComunicadoOficial En ce qui concerne le 9 mars pour la vie à Covid-19 fois. pic.twitter.com/9w3JLF2Dby

– Steps X Life (@pasosxlavida) 24 mars 2020

Il a également précisé que plusieurs initiatives législatives fédérales visant à légaliser l’avortement étaient toujours en suspens, ce qui mettrait en danger la vie des enfants à naître et des femmes elles-mêmes.

“Il faut exprimer aux législateurs notre rejet de toute initiative qui favorise la fin de la vie”, a-t-il ajouté.

Ils essaient d’approuver # avortement en Basse-Californie en profitant de la crise sanitaire #COVID ー 19 https://t.co/wzRj3KU77o

– Steps X Life (@pasosxlavida) 23 mars 2020

À cette fin, il est urgent de garantir le premier droit fondamental de toute personne, qui est le droit à la vie et à la protection de toutes les femmes avant, pendant et après leur grossesse.

En ce sens, Steps for Life a confirmé que le neuvième mars pour la vie devait toujours avoir lieu le 23 mai à Mexico et attendrait les recommandations des autorités pour sa mise en œuvre.

“AUJOURD’HUI, ILS PARLENT, NOUS PARTICIPONS TOUS”

Nous sommes très heureux de vous présenter l’image officielle du 9 mars pour la vie!

Ce samedi 23 mai 2020

Au Monument de la Révolution

10 h 00, Mexico pic.twitter.com/t0ZCldtQpU

– Steps X Life (@pasosxlavida) 20 mars 2020

Seven24.mx

ebv

Le message Urge to garantir le droit à la vie est apparu en premier sur Sie2424.