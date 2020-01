Demandez à Joaquín Cosío de clarifier la mort

Joaquín Cosío demande de clarifier la mort | INSTAGRAM

Avant la nouvelle que les acteurs Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera sont décédés jeudi après être tombés d’un pont, lors du tournage d’une scène de la série télévisée Fearless of Truth, son collègue et connaissance Joaquín Cosío a exigé la transparence de l’affaire.

Reconnu pour son travail dans des séries et des films ayant un impact national et international, Cosío, qui connaissait Rivera, a exigé d’améliorer le plus tôt possible les conditions de travail dans les films pouvant représenter un danger.

“Nous avons plus de questions que de réponses et il est nécessaire de les clarifier”, a-t-il déclaré.

Dans une interview, le protagoniste de films tels que El Infierno et Pastorela a déploré la mort de ses collègues et a demandé qu’il soit clarifié s’il y avait des doubles actions, si un délégué syndical de l’ANDA était présent et les termes des contrats signés.

“La première imprudence est celle des comédiens pour avoir fait la scène. Les comédiens sont dans une situation de terrible protection. Peut-être ont-ils usé de leur courage pour garder leur chamba, mais cela n’aurait pas dû l’être.

“Il y a des cascades qui sont des professionnels, qui connaissent le danger et mesurent les paramètres de la prise de vue, sont des experts et auraient pu dire s’il était possible de faire la scène ou non”, a déclaré Cosío dans une interview.

L’interprète du personnage populaire “El Cochiloco” a demandé que la production Fearless of Truth, de Rubén Galindo, soit responsable de l’accident mortel pour éviter la spéculation et que les autres producteurs fassent attention.

“Quelque chose ne va pas, l’acteur qui permet de faire la scène échoue, c’est trop dangereux pour ce qui se dit, car on ne sait pas. Le metteur en scène n’aurait pas dû le demander, quelqu’un n’a pas mesuré les conséquences.”

“Ils n’avaient pas à demander une telle scène dans des circonstances déroutantes. Il n’y avait pas de harnais ou de protection de sécurité, nous ne savons pas pourquoi l’équipe n’a pas demandé que cela ne soit pas fait. Nous ne savons pas s’ils avaient une assurance. Ce type de cas révèle une guilde très vulnérable. Les acteurs devraient avoir les conditions pour ne pas ‘piquer’ jusqu’à ce que la nourriture “, a déclaré Cosío.

Et il a rappelé que l’année dernière, lors du tournage de Le Seigneur des cieux, il y avait eu un accident dû au manque d’expertise d’un pilote aux commandes d’un hélicoptère, qui avait fait plusieurs blessés.

Navarro Sánchez, qui dirigeait la société de production Abuelo Films, était marié à l’actrice de Jalisco Gabriela Barajas, qui est laissée par un enfant d’environ 8 ans. Et Rivera, connue sous le nom de Gerardo Bosco, était mariée à Celeste Galván depuis des années.

Une source de la production a confirmé que l’accident est survenu alors que les acteurs avaient déjà fait une prise définitive et autorisée mais ont décidé d’en enregistrer une autre, appelée “protection”, pour avoir plus de matériel. Cependant, l’un d’eux a glissé et, en tombant, a entraîné son partenaire dans le vide.

Magdalena del Río, déléguée de l’ANDA présente à l’enregistrement et qui s’est rendue au sillage de Rivera la nuit dernière, a confirmé qu’il y avait des cascades et des équipements de sécurité nécessaires pour les scènes, sans donner de détails. Il a également accompagné Gerardo Bosco, souffrant d’un traumatisme crânien, à l’hôpital et est resté à l’affût tôt le matin, au moment de sa mort.

Par une déclaration des deux familles, les veuves ont demandé la confidentialité des faits et ont déclaré qu’elles ne feraient pas de déclarations.

Des acteurs tels que Ana Ciocchetti et Fermín Martínez étaient également présents pour présenter leurs condoléances au sillage.

Voilà ce qu’il a dit

“Il est important de clarifier cette tragédie! Comment se fait-il que lors d’une répétition, deux acteurs perdent la vie? Les productions doivent assurer la sécurité nécessaire sur les lieux pour que nous puissions effectuer notre travail sans mettre notre vie en danger!”

Juan Manuel Bernal, @juanmabernalch.

“Exigeons des conditions de travail sûres. C’est incroyable qu’ils mettent leur vie en danger en abusant de leur professionnalisme et de leur désir de faire le travail. Quelle honte! Quelle rage!”

.