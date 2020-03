“Demandez-moi tout”: la proposition indécente de Karol G en dansant et en jouant à basse voix!

“Pineapple” est l’une des meilleures chansons de Karol G. Les fans n’arrêtent pas de s’en souvenir mais pas seulement avec le clip vidéo officiel, mais avec tous les posts que la chanteuse en a fait jusqu’ici. Ceci est un joyau!

Karol G Elle a déjà 29 ans, même si elle ne semble pas comme ça, et elle est toujours une déesse à tous points de vue.

2020 a très bien commencé pour l’artiste, après qu’elle ait fait exploser sa chanson Tusa, libéré en novembre 2019, avec son collègue Nicki Minaj. Même les personnes âgées ne peuvent pas arrêter de le chanter!

Maintenant, Karol G est joyeusement engagé dans le “King of Trap”, Anuel AA. Les adeptes ne peuvent plus attendre le mariage.

Sans aucun doute, ses danses et sa voix font que ses millions de fans tombent amoureux chaque jour, qui ne cessent de se remémorer les meilleurs moments de Karol G.

L’un d’eux a été le lancement de Ananas en 2018: c’était un thème accrocheur pour tous les jeunes et un moment où Karol G l’a dansé sans arrêt pour le poster sur les réseaux sociaux.

OMG! Ici, Karol G en blanc, sur le point de faire la fête, monte une petite chorégraphie, mais pour qui? Regardez, il passe ses mains à travers tout!

Et la vidéo suivante est au sommet d’un yacht, avec un maillage intégral qui les tient à peine. Un peu plus … et au revoir!

