Demi Burnett et Peter Weber sont-ils amis? Pourquoi l’alun «BIP» revient à la franchise de réalité

Il est temps de passer de «Champagne Gate», Bachelor Nation. La reine est de retour – alors tenez-vous bien. Dans l’aperçu de The Bachelor Week 3, ABC a révélé que Demi Burnett de Bachelor in Paradise reviendra dans la franchise lors de la saison de Peter Weber. Mais pourquoi Burnett est-il de retour? Ne vous inquiétez pas, cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé avec Hannah Brown lors de la première.

Pourquoi Demi Burnett participe-t-il à la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

D’après l’apparence de la bande-annonce du 20 janvier, The Bachelor a tourné à Burnett pour accueillir une date de groupe. Et selon le synopsis, gracieuseté de ABC, elle «dirige un« Extreme Pillow Fight Club ».»

“L’invitée spéciale Demi Burnett surprend huit des femmes avec une bataille d’oreillers tôt le matin”, indique le communiqué de presse. “Les bachelorettes, vêtues de vêtements de nuit sexy, sortent toutes leurs frustrations en se tapant des oreillers moelleux!”

Alors, comment Burnett at-il atterri le concert sur la saison de Weber? En parlant avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin sur le podcast Bachelor Happy Hour, Burnett a révélé qu’elle était amie avec Weber et comment ils se sont rencontrés.

“Nous sommes amis. Nous ne parlons pas tous les jours ou quoi que ce soit. Mais quand ils ont fait le Men Tell All, il n’était pas là, mais il vit ici », a déclaré Burnett. «J’ai donc invité tous les gars après ça et ils ont fait une petite fête. Et c’était vraiment amusant. C’était agréable de le connaître et il était si gentil. »

Plus tard, Burnett a expliqué pourquoi Weber lui avait demandé d’accueillir une date de groupe sur The Bachelor.

“Je pense que c’est juste parce que je suis tellement amusante et il sait que ce serait un rendez-vous amusant et je mettrais les femmes au défi de sortir de leur zone de confort”, a-t-elle déclaré. «Et peut-être les intimider un peu. Vous savez, voyez comment ils gèrent tout ça. »

Burnett a également expliqué son processus de réflexion derrière la bataille d’oreillers.

«Il y a toujours tellement de tension dans le manoir. Et je sais qu’il y a beaucoup d’agressivité, surtout si vous avez un problème avec certaines des autres femmes », a-t-elle déclaré. «Quelle meilleure façon de laisser échapper toute cette agression qu’une bataille d’oreillers? C’est un plaisir inoffensif et c’est un bon moyen de sortir de cette agression et de s’amuser avec. Et montre à Peter combien tu veux te battre pour lui. »

Ce que Demi Burnett pense des femmes de Peter Weber dans “The Bachelor”

Toujours en conversation avec Lindsay et Kufrin, Burnett a plongé dans ses pensées sur les femmes de Weber dans The Bachelor. Initialement, le baccalauréat en ancien élève a remarqué les regards charmants de tout le monde. Cependant, elle a également remarqué «de la gêne, de l’énergie froide et des tensions» parmi eux.

«Je pense que chaque année, à peu près tout le monde continue, ouvert à trouver l’amour. Mais cela devrait certainement être dans une émission de télévision », a déclaré Burnett. “Ce groupe de femmes, je pense, est le plus évident que chaque personne là-bas doit être à la télévision.”

Burnett a également taquiné la date du groupe qu’elle a organisée sur la saison de Weber. Mais il semble que les choses deviennent assez physiques – et un peu effrayantes.

“Tout le monde était vraiment tendu et prêt à abattre l’autre fille à n’importe quel prix”, a déclaré Burnett. Elle a également noté sa surprise que personne n’ait été blessé “parce qu’ils s’y attaquaient vraiment.”

Demi Burnett sur «Le baccalauréat» | ABC / John Fleenor

“Il y avait des moments où les gens laissaient tomber les oreillers et ils s’attaquaient simplement”, a-t-elle poursuivi. «C’était vraiment inconfortable. J’en avais vraiment peur en particulier. »

Burnett a ensuite nommé Sydney Hightower comme l’une des femmes dont elle avait peur. “Elle avait un visage impassible, elle m’a à peine dit un mot”, a déclaré Burnett. «J’ai continué à essayer de lui parler, mais elle n’était que des yeux sur le prix. Et le prix enlevait la fille. »

Quoi qu’il en soit, Burnett a mentionné qu’elle n’avait pas vu la future épouse de Weber dans le mix depuis la date du groupe – malgré ses favoris personnels.

“Je pense que tout le monde était précaire et jaloux”, a déclaré Burnett. «Tout le monde était vraiment agressif avec les combats d’oreillers et tout ça. Je n’ai pas vraiment eu de vibe de la part de quelqu’un comme, “J’ai cette connexion avec Peter.” “

Demi Burnett pense que Peter Weber «trouvera sa fille» sur «The Bachelor»

Peu importe ce qui se passe dans la saison Weber de The Bachelor, Burnett soutient son ami et sa quête d’amour. Cela dit, elle a également détaillé le principal obstacle auquel Weber doit faire face au cours de son voyage.

“Je pense que le défi sera de voir qui va être un bon partenaire pour lui en dehors de cela”, a déclaré Burnett. «Et qui ne dit pas tout ce qu’il a besoin de dire et qui s’enchante avec lui. Il mérite vraiment, vraiment de trouver le véritable amour. Je sais qu’il le veut. C’est un amoureux. Je pense donc que ce sera le plus grand défi – faire en sorte que la fille ait les intentions les plus pures. “

Mais malgré ses impressions de la date du groupe, Burnett pense que Weber trouvera sa personne.

“Oui, je pense vraiment que cela fonctionnera pour lui”, a-t-elle déclaré. «Je pense qu’il est prêt pour cela et il a une excellente crème du groupe de femmes ici. Et oui, je pense qu’il trouvera probablement sa femme. Peut-être qu’ils s’engageront, peut-être qu’ils ne le seront pas. Mais je pense qu’il trouvera définitivement sa fille. “

