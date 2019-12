Demi Lovato a ouvert le sac et a montré l'ensemble noir en dessous, c'est spectaculaire!

L'ancienne actrice de Disney, Demi Lovato, a joué dans une série de photos spectaculaires. Avez-vous vu comment il les a fabriqués?

22 décembre 2019

L'actrice et chanteuse Demi Lovato Il a joué dans une séance photo fascinante pour ses millions de fans.

L'ancienne fille de Disney a mis une veste noire et un ensemble intérieur qui, avec son maquillage de la même couleur, ont mis en valeur son look et cette silhouette parfaite et naturelle qu'elle possède.

Mais cette photo n'est rien! L'image suivante est celle qui a rendu les fans fous, car Demi a regardé tout le monde avec son regard pénétrant. Maman!

Demi Lovato mène une vie tranquille, après tant de stress avec les problèmes de dépendance qui l'ont amenée à s'éloigner du monde du théâtre et de la musique.

Il devient plus beau et se réinvente. Applaudissements!