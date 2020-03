Demi Lovato dit à Ellen DeGeneres que son équipe a déclenché sa rechute

Demi Lovato a lutté contre la toxicomanie pendant une grande partie de sa carrière. Elle a souvent été très franche sur ses problèmes. Son honnêteté fait partie de la raison pour laquelle tant de ses fans trouvent facile de s’identifier à elle. Lovato a inspiré le public à trouver de l’espoir dans les moments difficiles.

Lovato a récemment participé au Ellen DeGeneres Show pour discuter des raisons de sa rechute. Un message qu’elle a reçu de son équipe l’a incitée à recommencer à consommer de la drogue. Découvrez pourquoi un message de son équipe l’a amenée à recommencer à boire et à se droguer.

Demi Lovato assistant aux American Music Awards 2017 au Microsoft Theater | Neilson Barnard / .

Pourquoi Demi Lovato a rechuté

USA Today rapporte que le 4 mars 2020, Lovato est apparu sur The Ellen DeGeneres Show. Selon Today, DeGeneres a demandé ce qui avait poussé Lovato à rompre six ans de sobriété. Lovato a dit qu’elle était devenue sobre à 19 ans, avant de pouvoir boire légalement. Elle a pu se nettoyer parce qu’elle a obtenu l’aide dont elle avait besoin. Elle a ajouté qu’elle «a adopté l’approche d’une solution unique, qui est la sobriété, juste la sobriété».

Selon People, Lovato se sentait «contrôlée» par les gens qui l’entouraient. Pour lutter contre ses problèmes de nourriture, son équipe enlèverait même les fruits de sa chambre d’hôtel afin de ne pas manger de sucre supplémentaire. Son équipe retirerait également les téléphones de ses chambres d’hôtel pour qu’elle ne puisse pas commander le service en chambre.

Selon USA Today, Lovato a révélé que ses difficultés avec un trouble de l’alimentation l’ont amenée à retomber dans la toxicomanie. Sa rechute a commencé par un profond sentiment de mécontentement. Elle a vu son trouble alimentaire s’aggraver et s’est demandé pourquoi elle était sobre. Elle a pensé: «Je suis sobre depuis six ans, mais je suis misérable. Je suis encore plus misérable que je ne l’étais quand je buvais. Pourquoi suis-je sobre? ‘»

Apparition de Demi Loavto au Ellen DeGeneres Show

Lovato a envoyé un message à son équipe pour discuter de ses sentiments. Son équipe a déclaré qu’elle était égoïste, car le fait de briser sa sobriété «ruinerait les choses non seulement pour vous mais aussi pour nous». Ensuite, son équipe l’a quittée.

Leur réaction a fait se sentir Lovato «abandonnée», ce qui lui a rappelé sa relation avec son père alcoolique. Aujourd’hui, Lovato a raconté ce qui s’est passé ensuite. «J’ai bu, et ce soir-là, je suis allé à une fête et il y avait d’autres trucs là-bas, et ce n’était que trois mois avant de me retrouver à l’hôpital avec une OD.»

Le combat continue

Selon USA Today, Lovato a été hospitalisée à la suite d’une surdose en juillet 2018. À l’époque, elle remerciait Dieu de l’avoir sauvée dans une publication Instagram. Dans le même article, Lovato a déclaré que la dépendance était quelque chose qu’elle devait combattre en permanence. Aujourd’hui, Lovato est allé en cure de désintoxication en août 2018 avant de rentrer chez lui 90 jours plus tard en novembre 2018.

Demi Lovato au 103,5 KISS FM’s Jingle Ball 2017 à Rosemont, Illinois | Timothy Hiatt / . pour iHeartMedia

Le combat de Lovato continue. Elle a dit à DeGeneres que c’était elle qui avait décidé qu’elle devait devenir sobre. Elle a dit aux membres du public qui luttent contre la toxicomanie qu’ils peuvent surmonter leurs difficultés. “Vous pouvez vous rendre de l’autre côté et ça peut être cahoteux, mais vous êtes 10 sur 10.” Elle a déclaré que tout toxicomane qui prend la responsabilité de ses actes peut apprendre à s’aimer.

Lovato a connu des moments difficiles. Cependant, elle résout ses problèmes. Espérons que ses actions inspireront les autres à faire de même.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez la ligne d’assistance de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 1-800-662-4357.