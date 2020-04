Demi Lovato et Sam Smith lancent leur première collaboration ensemble I’m ready | Instagram

Le chanteur Demi Lovato et Sam Smith enfin première hier c’est nouveau single “I’m ready”, avec tout et le clip vidéo étant son première collaboration ensemble.

Ceci est la nouvelle version pendant la quarantaine, étant un succès mettant certains couleur ces jours si tristes à cause de la crise sanitaire.

Ils ont certainement surpris leurs millions de followers en unir leurs voix dans une collaboration musicale.

La chanson et la vidéo étaient jeté le jour de hier 16 avril et est rapidement devenu le premier tendances sur Youtube, en comptant jusqu’à présent avec presque 5 millions de vues.

Le clip vidéo étonnant a été réalisé par Jora Frantzis et il a été chorégraphié par Sean Bankhead.

La vidéo est inspiré Dans Jeux olympiques et met en évidence la s3xual diversité montrant des personnages transsexuels dans diverses scènes.

Sam souhaitait célébrer l’amour et le genre queer, de sorte que les paroles et le clip contiennent des références claires sur le fait d’être prêt à être soi-même.

J’ai fait des duos avec d’autres personnes, mais je n’en ai jamais sorti avec mon meilleur ami “, a déclaré Sam Smith.

Tous deux ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu’ils étaient rassemblement pour cette nouvelle projet créatif et musical qui a excité des millions de personnes.

Je suis plus qu’excité, car nous pouvons amener notre amitié à un tout autre niveau en sortant une chanson ensemble », a ajouté Demi Lovato.

Ce sujet ferait partie de troisième album par l’artiste britannique qui aurait pour titre “Pour mourir“mais Smith a décidé de le changer en raison de la pandémie et n’a pas encore de date de sortie.

Sam Smith et Demi Lovato ont fait un vivre aujourd’hui 17 avril avant et pendant la publication de la vidéo, pour interagir avec les fans et voir les premières réactions des chanteurs.

