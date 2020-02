Demi Lovato explique la façon drastique dont elle traite les déclencheurs des médias sociaux: «J’aime bloquer les gens»

Demi Lovato apprend à étouffer une partie du bruit et des déclencheurs de sa vie qui peuvent nuire à sa santé mentale. Ses opinions personnelles sur les médias sociaux sont comparables pour beaucoup et elle a une solution simple: bloquer les gens si nécessaire.

Demi Lovato | Emma McIntyre / . pour la Recording Academy

Lovato a partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux

Au cours d’une interview avec Ashley Graham le 18 février sur son podcast Pretty Big Deal, Lovato a pris conscience de ses difficultés passées avec un trouble de l’alimentation et une dépendance. En fait, elle croit que son trouble alimentaire non résolu a entraîné son surdosage en 2018.

Elle a également expliqué que la navigation sur les réseaux sociaux n’est pas toujours facile, admettant que «les réseaux sociaux en soi sont un déclencheur géant».

“Je l’admets, j’ai quelques amis qui sont tellement insensés

belles qui aiment, je les aime à mort, mais même en voyant mes amis, je serai

comme, “Ugh, pourquoi je ne ressemble pas à ça?” “a partagé Lovato. “Alors je suis comme ceux

sont mes amis, et dans une situation normale, je ne suivrais pas parce que c’est

déclenchant pour moi, mais ce sont des gens que j’aime et je suis juste des amis

avec ces gens qui sont des symboles sexuels et qui sont ridiculement beaux. “

«J’adore bloquer les gens. J’adore bloquer les gens que je connais. J’adore bloquer les gens que je ne connais pas. C’est tellement génial! », A ajouté Lovato.

Pourquoi la chanteuse a partagé une photo de bikini non éditée

Lovato a trouvé un moyen de couper les photos irréalistes que les gens partagent sur les médias sociaux – elle a posté une photo de bikini non éditée d’elle-même en septembre 2019. Cela a servi d’exemple parfait pour promouvoir un message de positivité corporelle et ses fans l’ont applaudie pour avoir littéralement mis elle-même là-bas.

«J’étais en studio et je travaillais avec l’un de mes

producteurs préférés Oak [Felder],” elle a expliqué. «Nous écrivions et nous

faisaient cette chanson, c’était comme un hymne sur la positivité du corps parce que j’étais

comme, “Nous avons besoin d’un hymne.” Quand j’entre dans le prochain chapitre de ma carrière, ce

je veux que ce soit parce que j’ai toujours fait la route sexy. Je n’ai jamais vraiment

fait tout le sentiment à l’aise en vous-même. “

Elle a légendé la photo à l’époque: «C’est ma plus grande peur. Une photo de moi en bikini non éditée. Et devinez quoi, c’est CELLULIT !!!! Je suis littéralement tellement fatigué d’avoir honte de mon corps, de le modifier (oui, les autres photos de bikini ont été modifiées – et je déteste avoir fait ça mais c’est la vérité) pour que les autres pensent que je suis LEUR idée de ce qui est beau , mais ce n’est pas moi. C’est ce que j’ai. “

Graham a félicité son invité

Graham n’a pas manqué d’éloges pour Lovato et comment elle s’est ouverte pendant le podcast. “Je suis tellement fière d’appeler @ddlovato un ami et je suis impressionnée par sa force et son ouverture sur l’épisode d’aujourd’hui de @prettybigdealpod”, a-t-elle écrit sur Instagram.

«Sa foi, sa sagesse et sa nouvelle conscience l’ont amenée à un endroit où elle est suffisamment à l’aise pour fixer des limites ou prendre une pause pour guérir; c’est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Je suis tellement excitée pour ce prochain chapitre de sa carrière, ça va être le meilleur encore car elle finit par être fidèle à elle-même. Merci Demi d’être venu et d’avoir montré à vos fans que si la douleur et la récupération ne sont pas simples, la guérison et la force sont toujours possibles. “