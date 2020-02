Demi Lovato partage comment le trouble de l’alimentation a joué un rôle dans sa surdose et pourquoi elle est la «plus libre» maintenant

Demi Lovato a été honnête au sujet de ses difficultés avec un trouble de l’alimentation et une dépendance dans le passé, mais jette un nouvel éclairage sur ce qu’elle pense avoir joué un rôle dans sa surdose de 2018. L’interview brute de Lovato avec le mannequin Ashley Graham pour le podcast Pretty Big Deal séduit les fans qui aiment son honnêteté.

Demi Lovato | John Shearer / . pour la Recording Academy

Lovato raconte comment son trouble alimentaire a eu un impact sur son mental

santé

Lovato s’est largement ouverte lors du podcast de Graham, discutant comment un trouble de l’alimentation qu’elle pensait avoir surmonté avait déclenché sa consommation de drogues. La chanteuse a déclaré qu’elle “pensait que les dernières années étaient le rétablissement d’un trouble de l’alimentation, alors qu’il était en train de tomber complètement dedans”.

Lovato a expliqué comment elle «se jetait dans le sol avec des entraînements et des régimes extrêmes» et que le sur-exercice n’était «pas de la liberté».

“Quand vous n’avez pas de gens qui connaissent les signes autour de vous, comme ce dont je pense que j’avais vraiment besoin, c’est que quelqu’un vienne et dise,” Hé, je pense que vous devez regarder combien vous travaillez “. comme, peut-être trois fois par jour est excessif pour s’entraîner », a expliqué Lovato lors du podcast Pretty Big Deal.

Elle a partagé comment cette perspective malsaine a conduit à son surdosage

Lovato a expliqué à quel point la situation était devenue difficile pour elle, notant: «Lorsque vous avez certaines personnes autour de vous qui vous disent certaines choses, que vous devriez regarder d’une certaine manière, cela rend les choses plus difficiles.»

“J’étais donc dans cette situation, et je me précipitais juste dans le sol, et je pense honnêtement que c’est ce qui a conduit à tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année”, a expliqué le chanteur de “Anyone”. “C’était juste moi qui pensais avoir récupéré quand je ne le faisais pas, puis qui vivais ce genre de mensonge, et j’essayais de dire au monde que j’étais content de moi quand je ne l’étais vraiment pas.”

Le chanteur a trouvé une nouvelle liberté et force

Lovato a traversé des périodes sombres et a émergé

femme plus forte avec un état d’esprit plus sain qui comprend l’acceptation de son corps et non

essayer de «s’adapter à un certain moule».

“J’ai fait un choix en entrant dans ce prochain album, d’accord quand je

présenter ceci, je ne vais pas me soucier de ce à quoi je ressemble. Je ne vais pas

s’inquiéter d’essayer de regarder d’une certaine façon ou de s’adapter à un certain moule ou autre,

ce n’est tout simplement pas qui je suis », a-t-elle expliqué pour animer Graham.

“Quelqu’un doit défendre les gens qui ne semblent pas naturellement de cette façon”, a-t-elle expliqué, notant qu’elle ne voulait pas “emprunter à nouveau ce chemin” en raison des dommages que cela lui causait. “Je ne suis donc pas disposé à aimer, détruire ma santé mentale pour avoir un certain aspect”, a ajouté le chanteur.

Pour atteindre cet objectif, elle a dit qu’elle travaille avec une équipe pour son rétablissement qui l’a aidée à découvrir un chemin vers la positivité corporelle qui va au-delà de dire «tu es belle, tu es magnifique, je t’aime, tu es parfaite comme tu veux vous êtes »quand elle a une pensée négative.

Puisqu’elle ne croit pas, au contraire, elle se dit: “Tu es en bonne santé et je t’accepte.”

“Donc, vous exprimez de la gratitude pour la santé et ensuite vous exprimez simplement la réalité en vous acceptant plutôt qu’en essayant de vous convaincre de quelque chose que vous ne croyez pas”, a-t-elle expliqué. “J’aimerais être dans un endroit où je peux dire que je suis super confiant dans mon corps, mais la réalité est que je ne le suis pas.”

Elle a en outre partagé qu’elle ne connaissait pas son poids, expliquant: “Maintenant, j’ai enfin l’impression d’avoir la liberté … et c’est le plus libre que j’ai jamais ressenti de toute ma vie.”

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez la ligne d’assistance de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 1-800-662-4357.