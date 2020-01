Demi Lovato prépare un nouvel album studio, premier depuis une overdose

Demi Lovato est en studio en train de créer sa prochaine cassette.



Demi Lovato prend cette année d’assaut et s’est immergée dans tous les aspects de la musique qu’elle peut. En annonçant son hiatus sur les réseaux sociaux le mois dernier, elle a promis qu’à son retour, elle serait équipée de musique. Sa première action de retour a été l’annonce de sa performance aux Grammy Awards, suivie d’une autre mise à jour sur la façon dont elle chantera l’hymne national au Super Bowl de cette année à Miami le mois prochain.

TMZ rapporte maintenant que de nouvelles mises à jour musicales sont en cours depuis que Demi travaille sur un album studio et prévoit de le sortir au premier semestre. L’œuvre sera la première depuis l’overdose presque mortelle de Demi qui s’est produite en juillet 2018 et sans surprise le contenu lyrique touchera l’événement, son passage en cure de désintoxication et ses luttes et son voyage là-bas.

“Ce que je vois dans le miroir [is] quelqu’un qui a beaucoup surmonté. J’ai traversé beaucoup de choses et je vois vraiment un combattant », a déclaré Demi d’elle-même dans sa première interview depuis l’overdose. “Je ne vois pas de vainqueur de championnat, mais je vois un combattant et quelqu’un qui va continuer à se battre quoi qu’il arrive … une femme forte.”

