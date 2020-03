Demi Lovato sur «Se sentir comme une fraude» en écrivant «Confiant»

L’acteur et chanteur Demi Lovato est devenu célèbre à un jeune âge. En tant que jeune star de Disney Channel, elle a pris de l’importance aux yeux du public, ce qui peut être très dommageable. Au fil des ans, Lovato a parlé de ses problèmes de dépendance, de sa santé mentale et de ses troubles de l’alimentation.

Demi Lovato assiste à un photocall pour promouvoir son nouvel album ‘Confident’ le 21 octobre 2015 au Brésil | Photo Press / LatinContent via .

Maintenant de retour sous les projecteurs avec son nouveau single, “I Love Me”, Lovato a commencé à parler davantage de son passé. Voici ce qu’elle a récemment dit à Miley Cyrus au sujet de son retour en arrière lorsqu’elle a écrit son single “Confident”.

La chanson de Lovato ‘Confident’ est sortie en 2015

Lovato a traversé beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Son album de 2015, Confident, est sorti à une époque où elle était vraiment en train de devenir sa propre artiste, et a très bien fait. À propos de la chanson-titre, elle a déclaré à Billboard: «Je n’ai jamais eu suffisamment confiance en ma peau pour me sentir sexy. Maintenant que je me sens bien et que je me sens en confiance, je suis fier de la peau dans laquelle je suis. “

Elle a ajouté: “Je veux partager cela avec le monde et montrer à tout le monde comment vous pouvez passer d’une insécurité avec les problèmes d’image corporelle à être si fier de votre corps que vous voulez le montrer au monde.” À l’époque, elle avait peut-être l’impression que ses problèmes d’image corporelle étaient terminés. Mais ils étaient en constante évolution.

Des années plus tard, elle revient sur cette époque différemment

En 2020, en parlant à Ellen DeGeneres de ce qui a conduit à sa rechute et à sa surdose en 2018, Lovato a expliqué que cela avait beaucoup à voir avec la façon dont son équipe de direction à l’époque gérait les choses. Ils ont limité tout ce qu’elle a mangé – pas seulement les bonbons ordinaires et autres aliments malsains, mais même les fruits, à cause du «sucre supplémentaire».

Tous ces contrôles conduisent à devenir «vraiment, vraiment malheureux», disant que sa «boulimie est devenue vraiment mauvaise». Son équipe l’a alors fait se sentir abandonnée, ce qui l’a amenée à boire. Donc, tout est bouclé. Maintenant, Lovato est sobre et peut profiter de choses comme avoir un gâteau d’anniversaire avec Ariana Grande.

Ce que Lovato a dit de ce qu’elle ressent aujourd’hui

Apparaissant sur Bright Minded: Live With Miley Cyrus, Lovato a parlé de la musique qu’elle fait qui exprime ce qu’elle ressent. “Mon but en venant net avec tout ce que j’ai vécu est d’aider quelqu’un d’autre.” Elle appelle être un acteur de 12 ans, en disant: “Je n’avais personne dans le jeune Hollywood à regarder à ce moment-là qui avait un corps normal”, ajoutant: “Je me suis en quelque sorte fait un voeu qui était juste comme quand je vieillis, je veux juste représenter ce que je n’avais pas. Je veux être ça pour quelqu’un. »

À propos de “se sentir comme une fraude”, Lovato a également déclaré à Cyrus: “Quand j’ai écrit ma chanson ‘Confident’, mon message était que j’étais si confiant mais en réalité je travaillais tellement et je suivais un régime alimentaire si strict que Je n’étais pas confiant. Et maintenant, je sens que je suis plus confiant que je ne l’étais à l’époque. Je suis peut-être plus lourd que moi, mais je suis plus confiant. Et c’est mieux pour moi. Je prendrais cela plus que minces et misérables tous les jours. »