Demi Rose avec sa robe la plus transparente montre tout sur Instagram | INSTAGRAM

Demi Rose avec sa robe la plus transparente montre tout sur Instagram

La célèbre mannequin britannique, Demi Rose, super populaire dans l'application Instagram, et aussi pour ressembler à Selena Gomez selon certains utilisateurs, a décidé de télécharger une photo où elle a utilisé sa robe la plus transparente avec laquelle elle a tout montré à ses fans.

La jeune femme a publié la photo super audacieuse montrant ses grands attributs, d'une manière très spéciale, car tout est vu à travers sa robe en argent avec laquelle elle a décidé de consentir à ses disciples.

Sur la photo, nous pouvons voir Demi sourire tout en portant sa robe élégante, en plus de sa grande arrière-garde, assurant que "la plus belle chose que vous pouvez porter est un sourire", ce qui rend la photo un peu plus spéciale.

Ses followers ont rapidement félicité la jeune femme pour sa beauté, la flattant et lui laissant de bons commentaires, ce qui montre l'amour qu'ils ont pour le modèle, car chaque fois qu'ils téléchargent quelque chose, ils sont là pour apporter leur soutien avec les commentaires et beaucoup likes, comptant déjà 445 mille "likes".

Cette photo rejoint le grand nombre d'images où la belle fille se positionne comme l'une des préférées des internautes, car elle partage souvent ces photos audacieuses où le visage angélique rejoint son corps pour être d'une beauté complète.

Demi a à peine 24 ans et avec sa grande beauté et sa silhouette tout en courbes, elle a réussi à faire tomber des millions d'amoureux sur les réseaux sociaux. La jeune femme a également beaucoup défié Instagram car ses photos ont l'air trop épicées. C'est l'une des stars d'Instagram qui possède certaines des photographies les plus épicées de l'application populaire.

On ne sait pas grand-chose de sa vie privée, il est donc très possible qu'elle soit célibataire, ce qui fait que ses fans ne perdent pas espoir de la rencontrer un jour.

