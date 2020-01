Demi Rose couvre à peine sa poitrine avec ses mains dans une session audacieuse pour Instagram

Demi Rose couvre à peine sa poitrine avec ses mains dans une séance audacieuse pour Instagram | INSTAGRAM

La belle et célèbre mannequin, Demi Rose, est l’une des filles les plus audacieuses de l’application Instagram, car elle consent toujours à ses fans avec des photos très découvertes, elle est donc déjà très populaire avec déjà plus de 12,1 millions de followers.

Cette fois, la belle jeune femme a fait une publication méga audacieuse, car elle semblait couvrir très peu ses gros seins qui débordaient même dans ses petites mains.

Sur la photo qu’il a téléchargée, il apparaît assis sur le sable, vêtu d’un pantalon totalement déchiré et sans chemisier, il a donc dû couvrir ses grands attributs avec ses mains, le tout pour promouvoir le vêtement.

La photographie compte plus de 263 000 likes, qui augmentent chaque minute qui passe, car avec peu de temps pour le télécharger, il est déjà l’un des plus appréciés du modèle, il est possible qu’il atteigne des millions, les commentaires augmentent également et en leurs fans sont déterminés à la flatter et à lui témoigner sa reconnaissance.

Il faut rappeler que la jeune femme s’est récemment montrée au bord de la plage se préparant à pagayer sur une de ses planches “SUP Board”, très près de l’eau, avec un bikini qui laissait exposé une grande partie de ses attributs avec lesquels elle l’a conquise. Des millions d’abonnés

Ses fans sont devenus fous avec ses dernières publications, à tel point qu’il a même battu des records de likes et de reproductions, car le jeune mannequin a beaucoup d’attention et chaque fois qu’il télécharge une photo ou une vidéo, ses fans le remercient immédiatement.

Demi est sans aucun doute une personne très spirituelle et profonde, car il aime méditer et lire, à différentes occasions il nous a montré ce goût et cela montre qu’il recherche la paix et la tranquillité.

Bien qu’elle n’ait que 24 ans, sa grande beauté l’a propulsée vers la célébrité, en particulier ses grandes courbes, dont elle est tombée amoureuse de tout internaute adepte de ses réseaux sociaux. C’est l’une des stars d’Instagram qui possède sans aucun doute certaines des meilleures photographies.

