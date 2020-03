Demi Rose dans sa lingerie la plus transparente revendique sa silhouette sur Instagram | INSTAGRAM

La belle mannequin, Demi Rose, a ravi ses fidèles fans avec une photo dans laquelle elle a montré qu’elle utilise le montage, ceci grâce à un détail que nous pouvons voir sur sa jambe, mais ce qui a le plus retenu, c’est sa silhouette exercée qui se démarque beaucoup avec sa lingerie audacieuse.

Sur la photo, nous pouvons voir Rose devant un miroir, portant sa tenue la plus séduisante avec laquelle elle brille beaucoup, car dans le miroir, nous pouvons également la voir sous un autre angle avec lequel ses fans ont fini par ravir sa silhouette.

La publication a atteint 700 mille en quelques heures, étant l’une des photos les mieux reçues par les utilisateurs du célèbre réseau social, sa boîte de commentaires a été remplie de coeurs et de mots de ses fans où ils montrent leur amour.

La célèbre s’est révélée être une entrepreneure, car elle a commencé à se battre pour donner quelque chose à son grand nombre de fans, car elle a finalement ouvert sa marchandise officielle, parce qu’elle veut atteindre la vie de ses fans à travers sa nouvelle marchandise officielle divers vêtements sur lesquels il a imprimé sa beauté.

Demi est heureuse de ses fidèles fans avec les nouvelles, car ils peuvent déjà acheter des t-shirts avec l’image d’elle sur leurs photographies audacieuses. Cela a été annoncé très récemment sur leurs réseaux sociaux, avec une vidéo qui était sur le point de lancer leur marchandise officielle sur leur site Web, où vous pouvez acheter des t-shirts et divers articles officiels du modèle.

Il convient de mentionner que Demi est également une fille intelligente qui ne regarde pas seulement l’extérieur, car elle a montré qu’elle aime méditer et lire, à différentes occasions, elle a montré qu’elle souhaitait rechercher la paix et la tranquillité par l’introspection.

Elle télécharge constamment des photos audacieuses, car son image est très importante pour elle et elle consacre tout son temps et son énergie à le garder en forme et à continuer à produire du contenu, avec lequel elle fait des bénéfices et maintenant avec ses propres marchandises.

