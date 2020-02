Demi Rose dans une robe audacieuse et élégante éclairant les réseaux sociaux

Demi Rose dans une robe audacieuse et élégante allumée sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

La populaire Demi Rose, fait partie des mannequins qui conquièrent Instagram, tout cela grâce à ses photographies audacieuses, qu’elle utilise pour ravir ses 12,8 millions de fans fidèles dans différentes tenues.

La photo est sa dernière publication sur Instagram et a été prise lors d’un de ses voyages, au cours duquel il en a profité pour prendre différentes photos dans différentes tenues, car il ne voyage pas tous les jours à travers le monde.

Dans l’instantané, nous pouvons apprécier Demi Rose portant une élégante robe noire, avec des bottes à barbe avec lesquelles elle a démontré son grand style et son sens de la mode, car tout n’est pas pour montrer ses grands attributs et apparaître à découvert, mais elle sait aussi comment être belle En mode discret.

L’image a plus de 200 000 likes en quelques heures et dans sa boîte de commentaires, de nombreux utilisateurs commentent des émoticônes de coeurs et de visages amoureux, car avec sa beauté et son corps, elle a conquis la célèbre application.

Demi est une fille intellectuelle qui non seulement regarde à l’extérieur, car elle a montré qu’elle aime méditer et lire, à plusieurs reprises elle a montré qu’elle était intéressée à rechercher la paix et la tranquillité par l’instrospection.

Récemment, il s’est rendu sur la Riviera Maya au Mexique où il a réussi à impressionner ses millions de fans avec une photo où il apparaît sans vêtements nageant dans un cénote de la Riviera Maya au Mexique. Le célèbre mannequin est apparu dans la zone où vous entrez dans le cénote, alors il a à peine tourné la censure de l’application avec le bord de l’entrée, regardant directement la caméra, tout comme il voyait ses fans dans les yeux.

Il y a quelques jours, nous avons vu comment le modèle faisait la promotion d’une application de “datation” appelée “Reveal Dating”, bien que dans sa description, il indique que cela fonctionne pour autre chose.

Avec ses 24 ans, elle a réussi à toucher des millions de personnes, car Demi est charismatique, tendre et voluptueuse, une combinaison qui n’est pas passée inaperçue auprès des internautes, qui la considèrent comme l’une des plus belles femmes du monde.

