Demi Rose défile avec un string, montre tout son attrait

Demi Rose a une nouvelle fois attiré l’attention du public en partageant une vidéo où il apparaît portant un maillot de bain dominicain et un string string.

Le modèle de Origine britannique et ascendance colombienne il montre généralement son corps beau et voluptueux à l’aide de photographies, il y a peu de vidéos qu’il a la chance de partager sur son compte Instagram.

La boîte de commentaires était remplie de compliments et coeurs grâce à la vidéo audacieuse et curieuse de Rose, car même s’il ne dit rien, ses followers deviennent fous d’un seul regard.

Il est plus que normal de voir Demi publier des photos ou des vidéos de ses voyages et porter du petit rome ou juste des maillots de bain, bien qu’il s’agisse de maillots de bain, elle sait sans aucun doute que chacune des photos attire l’attention des internautes.

Vingt-quatre ans On sait peu de choses sur sa vie privée, mais seules quelques données apparaissent sur Internet, bien qu’il soit assez actif sur les réseaux sociaux, ce qu’il publie sur sa vie privée est presque nul.

Il est dit que Demi rose Il a étudié la santé et la beauté, et si vous ne le saviez pas, le modèle parle assez bien l’espagnol car en plus d’être britannique, il a des origines colombiennes, il y a la raison de sa saveur latine, il le porte dans son sang.

Regardez la vidéo de Demi Rose ici.

Pendant quelques années, Demi a dû porter des lunettes, mais en 2017, il a décidé de subir une chirurgie Pour corriger votre problème et cesser d’utiliser des lunettes pour effectuer vos activités sans vous déranger, la modélisation en faisait partie.

On dit que le délicieux vient dans de petits pots, et c’est Demi Rose Mawby Il ne mesure qu’un mètre et cinquante-sept centimètres, une hauteur un peu courte comme pour un mannequin, mais grâce à son corps voluptueux et à ses adeptes il a réussi à capter l’attention des agences de mannequins.

