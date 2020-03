Demi Rose enlève ses vêtements devant son réfrigérateur en quarantaine Instagram

Demi Rose enlève ses vêtements devant son réfrigérateur en raison d’une mise en quarantaine sur Instagram | INSTAGRAM

Demi Rose, le célèbre modèle Instagram britannique connu pour sa beauté et ses courbes dangereuses, bien qu’elle le fasse de différentes manières et à différents endroits, ce qui en fait l’une des préférées de ses fans, car elle a des millions de personnes attentives à ce qu’elle télécharge Donc, dans cette quarantaine, il a décidé de faire quelque chose d’inédit.

La célèbre jeune femme a écrit: “Quand la seule chose à l’ordre du jour est d’aller de la chambre au réfrigérateur”, elle a fini par prendre une photo séduisante et audacieuse devant son frigo.

Dans sa dernière publication, nous pouvons la voir porter l’un de ses plus beaux et audacieux ensembles de lingerie fine avec lesquels elle a fait ressortir sa belle arrière-garde avec laquelle elle dorlote constamment ses fans.

La belle jeune femme vient d’avoir 25 ans il y a à peine 2 jours, elle a donc dû la célébrer à la maison, car elle-même a révélé qu’elle purgeait également une quarantaine car elle ne voulait pas propager ou infecter plus de personnes.

Votre message est 1 heure après le téléchargement et compte déjà 225 000 likes, un nombre assez élevé pour un temps aussi court. Ses fans sont venus l’aider et commenter à quel point elle est belle et combien ils l’aiment, tandis que certains confessent qu’ils la veulent aussi et qu’ils l’aiment même, car ils sont tellement gâtés.

Beaucoup de ses fans fidèles savent qu’en plus d’être belle, elle est intelligente et entreprenante, car il y a quelque temps, elle a lancé sa ligne de vêtements sur Internet, ce qui pourrait être bénéfique en ces temps où sortir ne sert qu’à des achats essentiels.

Demi Rose compte déjà 13 millions 600000 followers sur son compte Instagram officiel et ceux-ci continuent d’augmenter, bien qu’elle soit également très présente sur Tiktok, où bien qu’elle ait peu de vidéos, elle ravira ses fans avec quelques vidéos différentes de son Instagram.

Bien qu’elle voyage normalement, Demi a donné l’exemple et est restée à la maison, quelque chose de très important pour ses followers qui partagent ces moments des réseaux sociaux avec elle et les motivent à passer à autre chose.

