Demi Rose lance sa marchandise audacieuse sur son site officiel et sur Instagram

Demi Rose, le beau mannequin qui égaye les jours des utilisateurs des réseaux sociaux veut atteindre la vie de ses fans à travers sa nouvelle marchandise officielle, plusieurs vêtements sur lesquels elle a imprimé sa beauté.

Demi a ravi ses fidèles adeptes de la nouvelle, car ils peuvent désormais acheter des chemises avec l’image d’elle sur leurs photographies audacieuses.

C’est ce qu’il a annoncé sur ses réseaux sociaux, à travers ses histoires, il a annoncé avec une vidéo qu’il était sur le point de lancer sa marchandise officielle sur son site Web, où vous pouvez acheter des t-shirts et divers articles officiels du modèle.

Sur une photo, il a montré ses chemises officielles, dans sa dernière publication, il a montré 3 des chemises qu’il a lancées sur son site officiel, les photographies ont atteint 120 000 likes en quelques heures, parce que ses fans ont adoré les nouvelles.

Dans la description, il a écrit: “Mon merchandising en collaboration avec mon meilleur ami @dannydesantos est déjà EN DIRECT! J’espère qu’il vous plaira autant que moi. CAPSULE 01 Acheter maintenant un lien en bio”, invitant chacun à se procurer ses produits officiers.

En plus d’être belle, Demi est aussi une fille intelligente et entreprenante qui non seulement regarde à l’extérieur, car elle a montré qu’elle aime méditer et lire, à différentes occasions, elle a montré qu’elle était intéressée à rechercher la paix et la tranquillité à travers Instrospection

Demi télécharge constamment des photos audacieuses, car son image est très importante pour elle et elle consacre tout son temps et son énergie à rester en forme et à continuer à produire du contenu, avec lequel elle obtient des bénéfices et grandit pour former ses entreprises un jour.

Avec seulement 24 ans, il a déjà des chiffres très élevés dans ses réseaux sociaux, il a donc essayé la publicité, ainsi que certains projets dans lesquels il a été impliqué pour profiter de sa base de fans.

