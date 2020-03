Demi Rose montre ses arrières pour motiver ses fans dans cette quarantaine | INSTAGRAM

La belle et célèbre mannequin, Demi Rose, a démontré à ses fans l’importance de la mise en quarantaine à plusieurs reprises, puisqu’elle invite chacun à prendre soin de lui et à se protéger du coronavirus en le motivant avec une photo de son arrière-garde.

La belle fille a partagé une photo sur laquelle nous pouvons la voir au bord de la mer portant son arrière qui l’a rendue si populaire en bikini.

Sur la photo, nous pouvons voir Demi lors d’un de ses voyages où elle a visité la plage, car elle est sûre qu’elle est à la maison comme tout le monde avec cette distance sociale.

La jeune femme souhaite accueillir autant que possible ses fans, qui ont remercié la photo de leurs goûts habituels, conduisant à la publication de 250 000 likes et de milliers de commentaires où ils la remercient de son souci pour eux.

Le modèle a écrit: “Des choses simples que nous tenons pour acquises. J’espère que tout le monde va bien. Je vous aime. Restez en sécurité”, conseillant à chacun de suivre les règles, aussi simples soient-elles.

Rose a montré que sa beauté peut faire un changement et promouvoir les soins d’une manière très particulière, car certains artistes partagent leurs mots, des photos ou des vidéos où ils montrent qu’ils prennent des précautions, mais Demi continue de le faire à sa manière.

Cette photographie est l’une des plus belles et coquettes qu’il ait partagées en ces jours de quarantaine, car sa beauté a aidé ses fans à maintenir le positivisme en ces temps difficiles.

Demi Rose a déjà sa marchandise officielle, donc attirer l’attention, les adeptes et les interactions deviennent de plus en plus importants, il est donc sûr qu’elle continue d’être liée à tout ce qui se passe dans le monde.

