Demi Rose montre un énorme arrière en mini string pour son Instagram | INSTAGRAM

Demi Rose est une jeune femme super populaire sur Instagram, à tel point qu’il ne suffit pas de télécharger une seule photo par jour pour gâter ses fans, puisqu’elle compte plus de 12,7 millions de fans fidèles qui la suivent dans l’application pour ne rien manquer photographies chaudes.

Aujourd’hui, il a conclu la journée avec une autre photographie audacieuse, car il a maintenant décidé de montrer ses grands attributs arrière, un arrière-garde énorme pour être plus précis, car la position le favorisait trop pour ravir ses fans qui apprécient tellement sa silhouette.

La photo a été prise lors d’une séance audacieuse où il a décidé de s’allonger sur une feuille de palmier qui était dans le sable, allongé sur le ventre pour faire briller son dos et un arrière qui semble super grand pour la position.

Ses fans ont été assez surpris, car cette position n’est pas habituelle dans le modèle, car elle n’apparaît généralement pas comme celle-ci ou dans ses photographies les plus attentives. En peu de temps, Demi a rassemblé plus de 335 000 likes en seulement 3 heures après le téléchargement, car la belle jeune femme cherche à battre ses propres records.

Bien qu’elle soit très découverte, nous savons que Rose est une fille très spirituelle, car elle a montré qu’elle aime méditer et lire, à différentes occasions et des photos, elle nous a montré qu’elle l’aime et cela montre qu’elle est une personne qui se concentre sur la recherche de la paix et la tranquilité.

Il y a quelques heures, il a touché ses millions de fans avec une photo où il apparaît sans vêtements nageant dans un cénote de la Riviera Maya au Mexique. Le célèbre mannequin est apparu dans la zone où vous entrez dans le cénote, alors il a à peine tourné la censure de l’application avec le bord de l’entrée, regardant directement la caméra, tout comme il voyait ses fans dans les yeux.

Demi fait la promotion d’une application de “datation” appelée “Reveal Dating”, bien que dans sa description, elle indique qu’elle fonctionne pour autre chose.

Ses fans ne peuvent pas se contenir avec une telle beauté et ses fans le remercient immédiatement, car le jeune mannequin a beaucoup d’attention et de soutien de leur part, car à plusieurs reprises, il ouvre son cœur pour lui dire ses chagrins, comme il l’a récemment rappelé avec beaucoup Je respecte ses parents, qui ne sont plus là pour l’accompagner, mais ils sont sûrement une bonne raison pour la jeune femme d’avancer.

