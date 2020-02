Demi Rose tourne avec une femme portant un string sur Twitter | Instagram

Demi Rose, modèle britannique qui a volé le cœur de plus d’un internaute a partagé une image sur Twitter où elle apparaît accompagnée comme une femme voluptueuse portant de minuscules tongs.

La mannequin de 24 ans partage constamment sur ses réseaux sociaux photographies ou vidéos dans lequel il apparaît vêtu d’une tenue assez révélatrice.

Bien que Rose soit de origine britannique, dans l’instantané en mention apparaît la célébration du 4 juillet, qui est le jour de l’indépendance des États-Unis d’Amérique pour porter le drapeau du pays.

“Joyeux 4 juillet! Envoi de l’amour à tous mes followers américains aujourd’hui” description et traduction de leur publication.

La photographie est immédiatement devenue une tendance service de micro blogging bien qu’il l’ait publié il y a 3 ans, le nom de Demi rose C’est une tendance où elle est mentionnée.

S’arrête au pied d’un escalier Demi et Abigail Ratchford le modèle qui l’accompagne prend à la fois le drapeau des États-Unis et ils l’ont couvrant leurs jambes montrant leurs énormes arrière-gardes à l’aide de minuscules tongs, si vous voulez voir la photo, cliquez ici.

Normalement, elle apparaît uniquement dans ses photos, il est rare qu’elle partage des crédits avec un autre modèle, un ami ou une autre femme, sur la photo en mentionnant peut-être qu’un partenaire de modèle apparaît.

On sait peu de choses sur l’histoire de Demi Rose uniquement quelques données qui apparaissent sur internet, bien qu’elle soit assez active sur les réseaux sociaux, peu publiée sur sa vie privée.

Selon certaines données d’une chaîne YouTube intitulée “Pour les curieux”, il est dit que Demi Rose a étudié la carrière dans le domaine de la santé et de la beauté, et si elle ne savait pas qu’elle parlait suffisamment espagnol, car en plus d’être britannique, elle était d’origine colombienne.

Il vit et travaille actuellement à Miami en tant que mannequin, malgré 1,57 mètres de haut est considéré “le petit feu” Il est apparu dans plusieurs vidéoclips et sur des couvertures de magazines importants.

