Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba aura deux nouveaux jeux vidéo

Le manga et anime populaire Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a annoncé qu’il aura deux nouveaux jeux vidéo inspirés de la série. L’un d’eux sera publié exclusivement pour PlayStation 4 et l’autre pour les smartphones.. Les deux seront publiés par Aniplex.

Le magazine Weekly Jump a annoncé que Demon Slayer disposera de deux nouveaux jeux vidéo. Le premier s’appellera Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan et ce sera un “jeu d’action où vous tuez des démons”. Il sortira au Japon en 2021 pour PlayStation 4, et le studio de développement derrière ce premier titre est encore inconnu. Ce que nous savons, c’est qu’il sera basé sur le manga et l’anime Kimetsu no Yaiba dans lequel les joueurs entreront à la place de Tanjiro Kamado pour revivre l’histoire originale.

Le deuxième jeu est Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale et c’est un jeu gratuit pour iOS et Android «survie des batailles asymétriques». Il sera développé par Soleil, bien qu’ils n’aient pas annoncé la date de sortie. Vous pouvez y être un tueur de démons et tuer tous les démons qui se dressent sur votre chemin.

Il semble que le premier titre sera un hack & slash, tandis que le second sera un peu plus stratégique. Dans les deux cas, ce sont des jeux que les fans de Kimetsu no Yaiba apprécieront.

