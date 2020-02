Dent sucrée! Becky G n’est plus satisfaite de 1 ou 2, cette femme en veut de plus en plus chaque jour

Génial! Becky G est actuellement nominé pour 3 Billboards Awards chaque année de plus en plus!

7 février 2020

L’interprète de “Older” devient de plus en plus célèbre et c’est parce que cette jeune fille balaie chaque jour avec beaucoup plus de force. Cette fois, nous avons été surpris après avoir été finaliste dans 3 catégories différentes.

Becky GElle est reconnue pour son énergie incroyable et ses danses sur scène, ses talents de danseuse sont très importants! Et d’ailleurs, sa beauté est vraiment incroyable.

Certainement Becky C’est un exemple clair de «quand tu veux, tu peux», car cette jeune femme dans la vingtaine dès son plus jeune âge voulait devenir ce qu’elle est actuellement et pourtant, chaque jour, on la voit travailler de plus en plus fort pour pouvoir se surmonter encore plus. .

Cette nouvelle a vraiment sauté Becky Un pied, mérite d’être célébré!

On t’aime BeckyVous méritez vraiment cela et bien plus encore.

