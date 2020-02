Denzel Curry & Kenny Beats mettent le feu au stand avec la nouvelle piste “Pyro (Leak 2019)”

La série YouTube de Kenny Beats est devenue une montre incontournable pour les amateurs de hip-hop qui vivent pour l’environnement de studio et veulent un regard introspectif dans les coulisses du processus créatif de leurs emcees préférés. Ces dernières années, Denzel Curry est devenu l’un des paroliers les plus prestigieux à sortir du sud de la Floride depuis un certain temps. Quand personne ne soupçonne rien, ces deux personnalités notables ont publié un projet complet intitulé Unlocked (2020), juste sous le nez de la culture à l’aide d’un court-métrage partiellement animé. L’une des pistes les plus remarquables de leur effort de collaboration, “Pyro (fuite 2019)”, attire l’attention de leurs fans et de leurs fans de musique casual.

La production de Kenny Beats sur cette piste particulière n’était pas nécessairement complexe car les échantillons de la chanson étaient dominés par une ligne de basse et un motif de batterie lourds qui ont permis à Denzel Curry d’expérimenter de son plein gré. Le rappeur “DIET_” a pris l’instrumental et a déclenché un niveau de venin lyrique que peu de rappeurs de sa génération peuvent égaler. Sa prestation et son jeu de mots tout au long de la mixtape Unlocked sont ceux d’un artiste inspiré et à venir et non d’un artiste établi comme il s’est fait croire au cours de la dernière demi-décennie.

Découvrez les visuels animés / claymation “Pyro (fuite 2019)” de Denzel Curry et Kenny Beats fournis dans le lien ci-dessous.

Paroles Quotable

(Py-pyrotechnie) Regardez-les venir avec le tuyau d’eau

Faites pleuvoir sur la merde, c’est comme ça que vous arrosez les houes

Faites pleuvoir avec le clip pour tous ceux qui s’opposent

Mettez-les face dans la boîte à l’intérieur d’une page centrale

Le feu coule comme je suis Mario rouge et blanc

Zeltron sort du quartier, froid comme l’Ontario

Ces n * ggas hystériques, je suis historique

Je suis l’oracle, je sais ce qui t’attend

