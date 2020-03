Deontay Wilder exerce une clause de revanche contre Tyson Fury

Deontay Wilder a exercé sa clause de revanche pour combattre Tyson Fury pour la troisième fois.



Deontay Wilder affrontera Tyson Fury pour la troisième fois plus tard cette année, selon Yahoo Sports.

Al Bello / .

Six jours seulement après avoir perdu contre Fury de façon dramatique, Wilder a exercé sa clause de revanche. Le président de Top Rank, Todd duBoef, a confirmé la nouvelle à Yahoo Sports.

Aucune date n’a été fixée, bu duBoef indique qu’elle aura lieu durant l’été.

L’entraîneur de Wilder, Mark Breland, qui a jeté l’éponge lors du septième tour du match du week-end dernier, restera dans l’équipe du combattant. “Je comprends que mon coin et mon équipe ont mon meilleur intérêt à cœur. Mark Breland fait toujours partie de l’équipe Wilder et notre équipe sont impatients de se préparer pour le match revanche “, a déclaré Wilder dans un communiqué.

Wilder croit que son costume d’entrée a joué un rôle majeur dans sa perte.

“J’ai payé un prix élevé parce que mes jambes étaient comme elles étaient à cause de mon uniforme”, a déclaré Wilder à ESPN, selon Complex. “Mon uniforme était beaucoup trop lourd. Il pesait plus de 40 livres. Nous l’avions mis 10 ou 15 minutes avant même de sortir et de mettre le casque. C’était du poids supplémentaire, puis le ring, puis la montée des escaliers. . C’était comme un vrai entraînement pour mes jambes. Quand je l’ai enlevé, j’ai tout de suite su que le jeu avait changé. ”

