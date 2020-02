Dépassez cette avalanche – / Film

Le livre de Jack London en 1903 L’appel de la nature a déjà été adapté à l’écran plusieurs fois, mais il n’y en a qu’un qui propose Harrison Ford face à un chien CG. 20th Century Studios publiera cette nouvelle version plus tard ce mois-ci, et ils ont récemment dévoilé une foule de documents marketing que nous avons rassemblés ci-dessous en un seul endroit.

L’appel de la vedette sauvage

J’adore ce visage ennuyeux et compliqué que Ford fait au début de cette vidéo quand il dit: «J’ai eu des chiens toute ma vie.» J’imagine juste un malheureux producteur de vidéos Fox assis en face de lui, essayant de cajoler une réponse de lui et lui donner l’air excité d’être impliqué dans une featurette. «Vous avez déjà eu des chiens, n’est-ce pas, monsieur Ford?

L’appel du spot TV sauvage

Ceux qui ne connaissent pas l’histoire ont peut-être vu des bandes-annonces précédentes et ont supposé que ce n’était qu’une histoire de «l’homme et son chien», mais ce spot télévisé fait une bonne idée d’expliquer que Buck le chien est en fait le personnage principal, et le le film suit ses aventures alors qu’il rencontre plusieurs humains en cours de route.

L’appel du clip sauvage

Je ne savais pas non plus que ce film avait été réalisé par Chris Sanders, l’un des co-directeurs de Lilo & Stitch et How to Train Your Dragon. Ce sont deux projets qui ont réussi à transformer cette dynamique animal / humain en un art, et il est également assez bon pour mettre en scène des séquences d’action, ce qui prouve que ce clip est toujours le cas.

Voici le synopsis officiel du film:

Adapté du classique littéraire bien-aimé, THE CALL OF THE WILD raconte à l’écran l’histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la vie domestique heureuse est bouleversée quand il est soudainement déraciné de sa maison californienne et transplanté dans la nature exotique du Yukon en Alaska pendant la ruée vers l’or des années 1890. En tant que nouvelle recrue dans une équipe de traîneaux à chiens de livraison de courrier – et plus tard son chef – Buck vit l’aventure d’une vie, trouvant finalement sa vraie place dans le monde et devenant son propre maître.

En tant qu’hybride action réelle / animation, THE CALL OF THE WILD utilise des effets visuels et une technologie d’animation de pointe afin de rendre les animaux du film comme des personnages pleinement photoréalistes – et émotionnellement authentiques -.

L’appel de la nature sort en salles 21 février 2020.

