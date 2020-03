Dépendance aux boucles d’oreilles! Découvrez comment percer correctement vos oreilles sans douleur

Il est habituel que les femmes veulent percer nos oreilles pour porter de belles boucles d’oreilles

26 mars 2020 16 h 55

Percer nos oreilles est sans aucun doute l’une de nos plus grandes peurs et que nous ayons peur des infections et autres risques qui pourraient être très douloureux et malheureux, mais ne vous inquiétez plus cette fois-ci, nous vous apprendrons à le faire correctement à la maison.

Pour commencer, vous devez avoir préparé le matériel suivant:

Glace

Aiguille stérilisée

Serviettes humides

Boucle d’oreille: Pour commencer à placer la glace sur votre oreille jusqu’à ce que vous ne vous souveniez plus de faire ce processus pendant seulement 2 minutes, puis utilisez l’aiguille stérilisée pour percer votre oreille, n’oubliez pas de marquer parfaitement l’endroit où vous souhaitez que la boucle d’oreille se trouve.

Si par hasard votre oreille saigne très soigneusement avec la serviette humide que vous avez sous la main, et si dans le cas hypothétique ça fait très mal, nous vous recommandons de remettre de la glace pour calmer la douleur

Après avoir placé votre boucle d’oreille, nous vous conseillons de nettoyer l’endroit quotidiennement jusqu’à ce qu’il guérisse complètement, vous pouvez le faire avec des solutions salines et vous qu’attendez-vous?

.